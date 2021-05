Huyện Nga Sơn nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng (TTM) trong việc phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước đến mọi tầng lớp Nhân dân, huyện Nga Sơn đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) cơ sở.

Nhờ được tuyên truyền nhiều hộ dân thôn Đông Kinh, xã Nga Trường tích cực phát triển mô hình vườn hộ, vườn mẫu.

Sau khi “về đích” chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) vào năm 2018 – sớm trước 2 năm so với kế hoạch, cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân xã Nga Điền tiếp tục bắt tay vào thực hiện XDNTM nâng cao. Với nhiệm vụ trọng tâm là phấn đấu hoàn thành XDNTM nâng cao vào năm 2022, đảng ủy xã xác định công tác tuyên truyền để người dân hiểu và cùng vào cuộc có vai trò quan trọng. Trong vai trò BCV, hàng tháng, sau khi tiếp thu các nội dung tại hội nghị BCV do huyện tổ chức, đồng chí Đỗ Văn Tình, bí thư đảng ủy xã chủ động xây dựng nội dung để chuyển tải thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại của Trung ương, tỉnh, huyện và địa phương đến cán bộ, đảng viên và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tại hội nghị đảng ủy xã mở rộng. Trong đó, vấn đề được đồng chí Tình liên tục phổ biến là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao của xã. Từ những nội dung tiếp thu được tại hội nghị đảng ủy xã mở rộng, đội ngũ TTV cơ sở của xã Nga Điền tiếp tục truyền đạt đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Song song với đó, đội ngũ TTV cơ sở còn lồng ghép những vấn đề trọng tâm mà đảng ủy, chính quyền xã đang tập trung triển khai thực hiện, như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, XDNTM nâng cao, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Những vấn đề trên không chỉ làm phong phú thêm nội dung tuyên truyền mà còn phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của xã. Nổi bật phải kể đến việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 26-9-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Vận động Nhân dân dồn, đổi ruộng đất nhằm thực hiện quy hoạch XDNTM”. Đến nay, Nhân dân trong xã đã chuyển đổi 75,4 ha đất trồng mía kém hiệu quả sang trồng dứa; chuyển đổi 39 ha đất vườn tạp sang trồng cây ăn quả; tích tụ được hơn 30 ha đất trồng mía tại đồng Móng, đồng Bai, đồng Tôn, đồng Công Dưới.

Tại xã Nga Trường, hiện có 1 BCV và 20 TTV cơ sở là các đồng chí trưởng các ngành, đoàn thể chính trị, bí thư các chi bộ. Bám sát Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTM trong tình hình mới”, đảng ủy xã luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cho đội ngũ TTV cơ sở. Vững về kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyển tải, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đội ngũ TTV cơ sở của xã đã chủ động lồng ghép đưa các vấn đề đang được dư luận quan tâm, như: Bảo vệ môi trường, XDNTM nâng cao, chế độ bảo hiểm, cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an toàn giao thông, các chính sách xã hội, nhằm tạo sức hấp dẫn, làm phong phú thêm nội dung TTM. Về thôn Đông Kinh chúng tôi cảm nhận được sự đổi mới mạnh mẽ của một vùng quê thuần nông, với những con đường liên xóm được bê tông hóa khang trang. Từ năm 2018, thôn tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân, đồng chí Mai Thị Ngọc Anh, bí thư chi bộ thôn, kiêm TTV cơ sở thường xuyên đưa nội dung thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, hội nghị với khối đoàn thể, họp thôn để tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Được tuyên truyền, Nhân dân trong thôn đã đồng thuận đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa, mở rộng đường giao thông và các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn khác. Đến nay, thôn Đông Kinh cơ bản đã hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Sự chuyển biến về chất lượng của công tác TTM ở huyện Nga Sơn được “khởi nguồn” từ Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTM của Đảng trong tình hình hiện nay” của Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn. Theo đó, huyện đã tập trung lãnh đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác TTM. Trọng tâm là các cấp ủy đảng, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tích cực, thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo công tác TTM. Hằng tháng, hằng quý, các cấp ủy đảng phải có định hướng tuyên truyền đến đội ngũ BCV, TTV cơ sở, nhằm bảo đảm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến được với cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân một cách kịp thời, đầy đủ. Bên cạnh đó, huyện cũng yêu cầu đội ngũ BCV, TTV cơ sở chú trọng đổi mới nội dung, phương thức TTM, bằng việc bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, luôn hướng về cơ sở, tăng cường đối thoại với Nhân dân, nhằm kịp thời định hướng tư tưởng và dư luận những vấn đề nhạy cảm, bức xúc từ thực tiễn.

Được biết, sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, hệ thống tuyên giáo của huyện Nga Sơn đã được kiện toàn và đi vào hoạt động nền nếp. Toàn huyện hiện có 30 đồng chí BCV cấp tỉnh và huyện; 189 đồng chí BCV cấp xã, cán bộ tuyên huấn các đơn vị và TTV cơ sở. Hiệu quả trong công tác TTM đã góp phần đưa huyện Nga Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019. Cùng với một diện mạo NTM khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương đã được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 46,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1%.

Bài và ảnh: Trần Thanh