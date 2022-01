Huyện Đông Sơn biểu dương chi bộ, thôn, tổ dân phố, bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu năm 2021

Ngày 21-1, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn đã tổ chức hội nghị biểu dương chi bộ, thôn, tổ dân phố, bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu năm 2021.

Lãnh đạo huyện Đông Sơn trao Giấy khen cho các bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tiêu biểu năm 2021.

Hiện nay huyện Đông Sơn có 94 chi bộ thôn, khu phố. Thời gian qua, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các lĩnh vực phát triển kinh tế -xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh gắn với lãnh đạo thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu với những việc làm cụ thể, thiết thực. Nhiều bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố dám nghĩ, dám làm, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, vừa đảm bảo cho phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân, vừa giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021, các chi bộ đã lãnh đạo thôn xây dựng kế hoạch duy trì và giữ vững các tiêu chí NTM; xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; phát động mạnh mẽ phong trào trong Nhân dân cùng chung tay xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, qua đó đã góp phần mang lại nhiều kết quả phấn khởi. Toàn huyện có 24 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 141,2% kế hoạch. Các thôn có nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao; tích cực tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm, góp phần cùng huyện hoàn thành kế hoạch đề ra. Điển hình là 3 sản phẩm được UBND tỉnh quyết định công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh: Gạo Ngọc Trai (Công ty CP Thương mại Sao Khuê); Măng tây xanh Hiền Nhuần; Bí xanh sơ chế Hiền Nhuần (Công ty THHH Sản xuất thương mại Hiền Nhuần).

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Đông Sơn đã trao Giấy khen cho các tập thể chi bộ, thôn, tổ dân phố; bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu năm 2021.

Thanh Huê