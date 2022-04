Huyện đoàn Nông Cống đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

Với cách làm sáng tạo, những năm qua, phong trào tuổi trẻ Nông Cống thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng đã và đang tạo sức lan tỏa rộng khắp, tạo thêm nhiều việc làm cho đoàn viên, thanh niên địa phương.

Mô hình nuôi ốc nhồi đạt hiệu quả kinh tế cao của gia đình anh Vũ Bá Tâm, xã Tế Thắng.

Ở xã Tế Thắng (Nông Cống), người dân đều gọi anh Vũ Bá Tâm một cách thân mật là “Tâm râu ốc nhồi”. Chỉ một biệt danh đậm chất thôn quê như vậy cũng đủ để thấy hiệu ứng, sức lan tỏa từ mô hình khởi nghiệp của anh Tâm.

Tiếp đón chúng tôi tại trang trại nuôi ốc nhồi, anh Vũ Bá Tâm, chia sẻ: Trước khi đến với nghề nuôi ốc nhồi, Tâm đã có nhiều năm lăn lộn làm đủ các nghề nhưng do thiếu vốn, cơ sở vật chất nên không mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trăn trở tìm hướng phát triển, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, được đi tham quan các mô hình kinh tế hộ, đặc biệt là các mô hình chuyển đổi sản xuất khai thác tiềm năng ruộng đất, ao hồ sẵn có, Tâm nhận thấy ốc nhồi (dân gian thường gọi là ốc bươu ta, ốc bươu đen) ngoài đồng, trong ao ngày càng ít dần, trong khi đó nhu cầu tiêu thụ ốc nhồi ngoài thị trường ngày càng cao. Thêm vào đó, ốc nhồi cũng là loài phát triển nhanh, có sức đề kháng tốt, hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với đồng ruộng ở địa phương nên sau một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, Tâm đã mạnh dạn đầu tư, cải tạo 2.500m2 và tập trung xử lý tốt vấn đề môi trường để nuôi ốc nhồi. Hiện trong ao của gia đình lúc nào cũng có khoảng vài tấn ốc nhồi bố, mẹ; hàng chục vạn ốc con. Vụ ốc năm nay, gia đình anh dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 2 tấn ốc thương phẩm, khoảng 60 vạn con ốc giống. Sau khi trừ hết chi phí, lợi nhuận có thể thu được từ 200 - 300 triệu đồng/năm.

Không chỉ là một gương điển hình về làm kinh tế giỏi, với vai trò là một bí thư chi đoàn tiêu biểu, anh Vũ Bá Tâm cũng luôn chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ giúp đỡ một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, anh Tâm luôn tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, đặc biệt luôn tiên phong đi đầu trong thực hiện phong trào lập thân, lập nghiệp, cống hiến sức mình cho quê hương, tạo việc làm cho thanh niên địa phương.

Theo đánh giá của Huyện đoàn Nông Cống, tính đến nay, nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội do thanh niên đứng ra quản lý đạt hơn 4 tỷ đồng cho hơn 30 hộ thanh niên vay vốn; đã có 6 đồng chí là bí thư chi đoàn tại các xã Tế Thắng, Trường Sơn, Hoàng Giang... được vay vốn không lãi suất để phát triển kinh tế. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Thị Tâm, quyền Bí thư Huyện đoàn, nhấn mạnh: Từ việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, các hộ đoàn viên, thanh niên đã đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập, đồng thời giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Việc triển khai nguồn vốn vay đã góp phần giúp đoàn viên, thanh niên giải quyết khó khăn về vốn, đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển trang trại, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Đồng thời, tạo điều kiện khích lệ, động viên thanh niên khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển sản xuất và giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Từ việc sử dụng tốt nguồn vốn, nhiều mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ đã đạt hiệu quả kinh tế cao, thu hút nhiều lao động địa phương, tiêu biểu như các mô hình: kinh doanh thuốc thú y, của thanh niên Nguyễn Duy Bắc, xã Thăng Bình; xưởng may của Lê Sỹ Đức, xã Yên Mỹ...

Trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong việc phát triển kinh tế tại địa phương, huyện đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội trên địa bàn huyện định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ cho thanh niên phát triển rộng rãi mô hình kinh tế tập thể với nhiều hình thức, quy mô và trình độ khác nhau trong các ngành, các lĩnh vực. Đồng thời, duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình, tổ hợp tác thanh niên làm ăn có hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, giới thiệu gương người tốt, việc tốt nhằm giúp các đoàn viên, thanh niên có thêm kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng, làm theo.

Bài và ảnh: Tuấn Kiệt