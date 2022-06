Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II năm 2022 - vòng loại Cụm III tại Thanh Hóa

Sáng 28-6, tại TP Thanh Hóa, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh và Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (CNCH) toàn quốc lần thứ II năm 2022 - vòng loại Cụm III.

Các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an trao cờ lưu niệm cho các đơn vị dự hội thi.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh thuộc Cụm III.

Trong 2 ngày 27 và 28-6, 150 vận động viên của 8 đội thi đến từ các tỉnh Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hưng Yên đã tham gia thi đấu các môn: Bơi CNCH; CNCH trong môi trường nước; chạy 100 m vượt chướng ngại vật CNCH; CNCH trong môi trường có khói, khí độc.

Các đại biểu dự lễ khai mạc hội thi.

Hội thi là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH rèn luyện, nâng cao thể lực, trình độ, kỹ, chiến thuật CNCH; đồng thời là sân chơi bổ ích để lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong cụm gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ. Từ đó, xây dựng nguồn cán bộ chiến sĩ làm công tác PCCC&CNCH tinh nhuệ, có khả năng đáp ứng, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, sự cố, tai nạn phức tạp xảy ra trong thực tế, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia công tác CNCH của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng chuyên ngành.

Phát biểu tại hội thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nêu rõ: Trong thời gian qua, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Công an, trực tiếp là Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, là một trong những lực lượng nòng cốt, luôn có mặt ở khắp các địa bàn, khu vực để sẵn sàng thực hiện công tác CNCH kịp thời, hiệu quả.

Thông qua Hội thi lần này, là dịp để lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH các địa phương cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh người chiến sĩ Cảnh sát trong thực hiện nhiệm vụ; xử lý kịp thời, hiệu quả những vụ tai nạn phức tạp, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố; xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH ngày một chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức hội thi, cùng với quyết tâm cao và tinh thần đoàn kết, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, Hội thi không chỉ đánh giá chất lượng công tác huấn luyện nghiệp vụ CNCH của từng địa phương, mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, mang đến khí thế thi đua sôi nổi, tăng cường tinh đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH các tỉnh.

Qua Hội thi cũng sẽ truyền tải những hình ảnh trực quan, sinh động về công tác PCCC&CNCH đến người dân, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia công tác CNCH trong thời gian tới.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đội tuyển Công an tỉnh Thanh Hóa, trao giải Nhì toàn đoàn cho đội tuyển Công an tỉnh Nam Định và trao giải Ba toàn đoàn cho đội tuyển Công an tỉnh Hưng Yên.

Quốc Hương