Hội Nông dân huyện Đông Sơn giành giải Nhất Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI

Với sự thể hiện xuất sắc, sáng tạo qua các phần thi, Hội Nông dân (HND) huyện Đông Sơn đã giành giải Nhất Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI năm 2022.

Phần thi Lời chào nông dân của HND huyện Đông Sơn

Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn tỉnh lần thứ VI năm 2022 có sự tham gia của 6 đội gồm HND huyện Như Xuân, Cẩm Thủy, Đông Sơn, Nông Cống, Nga Sơn và Hà Trung. Tham gia hội thi, các đội trải qua 4 phần thi, gồm: Lời chào nông dân, Nghe nông dân nói, Kiến thức nhà nông và So tài nhà nông. Ở phần thi Lời chào nông dân, bằng hình thức hát, múa, thơ ca, các đội giới thiệu về thành phần tham gia hội thi; hoạt động hội; phong trào nông dân địa phương.

Các đồng chí: Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương HND Việt Nam; Trần Bình Quân, Chủ tịch HND tỉnh trao giải Nhất cho HND huyện Đông Sơn

Ở phần thi Nghe nông dân nói, trong vòng 5 phút, các đội thi thuyết trình về các chủ đề như: sản xuất nông nghiệp, tích tụ ruộng đất; sáng kiến, sáng chế, ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm; chương trình mỗi xã 1 sản phẩm OCOP… Ở phần thi Kiến thức nhà nông, các đội thi trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra theo hình thức trắc nghiệm, mỗi đội thi được tham gia tối đa 3 thí sinh. Cuối cùng là phần thi So tài nhà nông, các đội thi thể hiện năng khiếu, nghệ thuật, kỹ năng làm việc nhóm, sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên nông dân bằng các tiểu phẩm vui như: kịch nói, chèo, tuồng, ca hò, cải lương, dân ca ví, giặm...

Ban Tổ chức Hội thi trao giải nhì cho HND huyện Nông Cống

Với tinh thần vừa giao lưu, học hỏi lẫn nhau, các đội thi đã nỗ lực đưa đến cho khán giả những phần thi đặc sắc với những tiểu phẩm có tình tiết hay, làn điệu dân ca ngọt ngào, những điệu múa uyển chuyển, trang phục ấn tượng.

Phần thi Nghe Nông dân nói của HND huyện Nông Cống

Với sự thể hiện xuất sắc qua các phần thi, HND huyện Đông Sơn đã giành giải Nhất Hội thi Nhà nông dân đua tài toàn tỉnh lần thứ VI năm 2022. Ban Tổ chức cũng đã trao giải Nhì cho HND huyện Nông Cống; giải Ba cho HND huyện Như Xuân và Cẩm Thủy, giải Khuyến khích cho HND huyện Nga Sơn và Hà Trung.

Hoàng Lan