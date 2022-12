Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023

Chiều 15-12, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế 2023. Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Cục Thuế Thanh Hoá, có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo, cán bộ Cục Thuế tỉnh, các chi cục thuế khu vực trong tỉnh tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Cục Thuế Thanh Hóa.

Năm 2022, ngành thuế triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế trong bối cảnh kinh tế, thương mại trong nước và thế giới có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính cùng với sự nỗ lực của cơ quan thuế các cấp, ngành Thuế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết quả, tổng thu ngân sách Nhà nước do ngành Thuế quản lý ước đạt trên 1 triệu 460 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Có 63/64 địa phương đánh giá hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2022; 43/64 Cục thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ; 17/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán; 16/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ; 2/19 khoản thu không đạt dự toán. Trong đó, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa năm 2022 thu ngân sách Nhà nước đạt trên 30.000 tỷ đồng, vượt 62% dự toán, cao nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp đã chú trọng tuyên truyền chính sách thuế mới, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, tăng cường thu hồi nợ đọng, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng… và thực hiện các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc; từ đó tạo thuận lợi giúp doanh nghiệp, người nộp thuế phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo đà tăng trưởng kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu. Đồng thời, điện tử hoá, số hoá công tác quản lý thuế, trọng tâm là hoá đơn điện tử, thúc đẩy cung cấp dịch vụ thuế điện tử… Triển khai thực hiện chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế…

Lãnh đạo, cán bộ Cục Thuế tỉnh, các chi cục thuế khu vực trong tỉnh tham dự hội nghị.

Trước những khó khăn kép mà nền kinh tế đang phải đối phó từ sức ép bên ngoài và nội tại từ bên trong do tác động lớn của dịch bệnh COVID-19 trong 2 năm qua đối với một số ngành, lĩnh vực, dự báo thu ngân sách trong năm 2023 sẽ tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn.

Năm 2023, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách cho ngành Thuế trên 1 triệu 373 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 1 triệu 331 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hoá hệ thống thuế. Thực hiện tốt chương trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về quản lý thuế và chính sách thuế, nâng cấp kịp thời các phần mềm ứng dụng phục vụ cho công tác quản lý thuế… Mở rộng việc cung cấp các dịch vụ thuế điện tử, điện tử hóa, số hóa; bảo đảm cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin về hóa đơn điện tử; triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền… Triển khai hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc yêu cầu ngành thuế cả nước chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó trong triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023; tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp, chính sách về gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Ngành Thuế tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử; tiếp tục triển khai tốt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng nguồn thu; thực hiện quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác; tăng cường thanh, kiểm tra, thu hồi nợ thuế.

Cũng tại hội nghị, Tổng Cục thuế đã Công bố Cổng Thông tin thương mại điện tử và Chương trình Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Hoạt động này sẽ tiếp tục giúp cơ quan Thuế dễ dàng hơn trong việc quản lý thuế, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế.

Lê Ngọc