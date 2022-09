Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết về “tam nông” giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sáng 8-9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai và quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW); Quyết định số 150/QĐ-TTg, ngày 28-1-2021 về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu thảo luận tại hội nghị trực tuyến.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hội Nông dân tỉnh; Viện Nông nghiệp Thanh Hóa; Liên minh HTX tỉnh…

Tại hội nghị, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã truyền đạt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 19-NQ/TW và Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Nghị quyết số 19-NQ/TW có mục tiêu tổng quát đến năm 2030 nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, quy mô sản xuất hàng hoá nông sản ngày càng lớn, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đại diện các đơn vị liên quan dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Nghị quyết xây dựng 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, như: Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn. Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng. Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. Xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hoá...

Đối với Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tập trung vào xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa đồng thời phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế địa phương, theo hướng hiện đại, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và sức cạnh tranh cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và trên thế giới, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu về phát triển “tam nông”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố bám sát các nội dung về mục tiêu, định hướng của Trung ương về phát triển “tam nông”. Trong quá trình thực hiện cần áp dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tế của từng vùng, từng địa phương.

Hương Thơm