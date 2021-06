Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Sáng 4-6, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Ứng phó thiên tai và TKCN; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, đồng chủ trì hội nghị. Cùng tham gia có đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương liên quan...

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị là thành viên của Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh…

Hội nghị đã thông qua nội dung tổng kết công tác PCTT & TKCN năm 2020, những kinh nghiệm rút ra và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 của cả nước. Các đại biểu từ các bộ, ngành, cơ quan Trung ương liên quan và các tỉnh, thành phố đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, nêu những khó khăn hiện tại, kiến nghị những giải pháp để giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai.

Lãnh đạo Tổng cục Phòng, chống Thiên tai khái quát công tác PCTT & TKCN năm 2020, đưa ra một số kinh nghiệm và nhiệm vụ 2021.

Phát biểu tham luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nhận định, những năm gần đây tình hình thiên tai ngày càng phức tạp, nhiều trận thiên tai gây thiệt hại trên diện rộng. Điển hình như năm 2020, tình hình mưa lũ gây ngập lụt và sạt lở ở nhiều tỉnh miền Trung, gây thiệt hại vô cùng lớn về người và tài sản.

Tỉnh Thanh Hóa có đầy đủ các vùng sinh thái địa lý nên tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Chưa năm nào Thanh Hóa không chịu ảnh hưởng của thiên tai, mỗi năm đều có thiệt hại về người và hàng nghìn tỷ đồng tài sản. Tuy nhiên, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân Thanh Hóa đã có nhiều nỗ lực trong chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại và khắc phục hậu quả thiên tai.

Với các giải pháp PCTT cho mùa mưa bão năm 2021, Thanh Hóa coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Tỉnh vừa tiến hành khảo sát, xác định được 33 trọng điểm đê điều xung yếu và 93 hồ chứa không an toàn để lên phương án ứng phó cụ thể cho từng công trình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo di dời cả bản Co Me ở huyện Quan Hóa để tránh sạt lở; tỉnh đang chỉ đạo sửa chữa kè hướng dòng trên sông Mã thuộc huyện Hoằng Hóa… Thanh Hóa cũng đang xây dựng đề án di dời người dân sinh sống ở các vùng núi cao, ven sông suối có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đề nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm hỗ trợ Thanh Hóa xây dựng đập Cẩm Hoàng ngăn sông Mã tại huyện Cầm Thủy để chủ động nguồn nước sản xuất và phòng chống thiên tai; hỗ trợ bố trí kinh phí để tỉnh sửa chữa các công trình phòng chống thiên tai trọng điểm và công tác di dân.

Để công tác PCTT hiệu quả hơn nữa, Chính phủ cùng các cơ quan chuyên môn Trung ương cần nâng cao năng lực rà soát, cảnh báo; xây dựng sớm bản đồ thiên tai nguy hiểm; tăng cường tính chuyên nghiệp cho các lực lượng chuyên môn PCTT & TKCN; có giải pháp để chia sẻ thông tin về lượng mưa và dự báo thiên tai vùng giáp biên với các nước để có sự chủ động hơn trong phòng, tránh thiệt hại…

Chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức về các địa bàn được giao phụ trách để triển khai các giải pháp PCTT & TKCN. Các sở ngành, đơn vị và các địa phương đôn đốc các nhà thầu đang xây dựng và sửa chữa các công trình PCTT tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai; tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết dứt điểm các vi phạm về đê điều và công trình thủy lợi; xác định các trọng điểm cần phải di dân khi có thiên tai theo kịch bản và phương án sát thực tế.

Các địa phương và các công ty thủy nông khẩn trương tổ chức nạo vét, khơi thong dòng chảy hệ thống kênh mương, công trình tiêu thoát lũ. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền nhân cao nhận thức và tính chủ động trong PCTT & TKCN cho các tầng lớp Nhân dân; nêu gương những ngành, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị PCTT & TKCN, phê bình những đơn vị làm chưa tốt, chủ quan lơ là…

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo hội nghị (ảnh: VGP).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ghi nhận nhiều ý kiến kiến nghị, chia sẻ kinh nghiệm hay của các đại biểu. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác PCTT & TKCN hiện nay liên quan đến công tác dự báo, thiếu trang thiết bị, việc tái thiết sau thiên tai còn chậm; đồng thời phân tích những nguyên nhân để có hướng khắc phục…

Về các nhiệm vụ và giải pháp giảm thiểu thiệt hại thiên tai trong năm 2021 và thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải phát huy vai trò của người đứng đầu, quan tâm đến phương châm “4 tại chỗ”, lấy sự an toàn của người dân làm thước đo cho công tác PCTT & TKCN. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ PCTT & TKCN, cần lưu ý thực hiện song hành công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cũng giao từng nhóm nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, đơn vị ở Trung ương; đồng thời nhấn mạnh các cơ quan Trung ương cần tăng cường công tác dự báo chính xác, ưu tiên đầu tư công tác nghiên cứu, hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, theo dõi và giám sát thiên tai. Các địa phương có trách nhiệm xây dựng kịch bản ứng phó và chủ động phương án “4 tại chỗ”. Công tác PCTT & TKCN theo xu thế mới cần lưu ý ứng dụng khoa học - công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế…

Lê Đồng