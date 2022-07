Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm

Chiều 15-7, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Toànn cảnh hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các ban, sở, ngành chức năng.

Theo báo cáo của Uỷ ban ATGT Quốc gia, 6 tháng đầu năm 2022 toàn quốc xảy ra 5.703 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.314 người, bị thương 3.690 người. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 10,41% số vụ, giảm 17,69% số người bị thương và tăng 2,44% số người chết. Theo đó, số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, đường thuỷ nội địa và hàng hải đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, có 13 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ, làm chết 37 người, bị thương 29 người tại các tỉnh Gia Lai, Bình Định, Bắc Giang… và 1 vụ đặc biệt nghiêm trọng trên đường thuỷ tại Quảng Nam làm chết 17 người.

Bên cạnh đó, toàn quốc cũng đã xảy ra 50 vụ ùn tắc giao thông. Tình hình vi phạm tải trọng xe ô tô còn tái diễn tại nhiều địa phương. Toàn quốc đã xử lý 21.674 trường hợp chở hàng quá tải.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, 6 tháng đầu năm 2022 các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đã phối phợp triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT được triển khai sâu rộng; hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, sửa chữa, các tuyến giao thông đô thị được tổ chức phân luồng; hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được tăng cường, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, quá tải trọng,…

Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 166 vụ TNGT và va chạm giao thông, làm chết 69 người, bị thương 136 người. So với cùng kỳ năm 2021 giảm 19 vụ (10,3%), giảm 5,47 % số người chết và giảm 8% số người bị thương. Trong đó, có 3 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 10 người chết; không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT vẫn diễn ra; các phương tiện xe chở quá tải trọng lén lút hoạt động trên các tuyến đường làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do lái xe phóng nhanh, vượt ẩu, đi không đúng làn đường và sử dụng bia rượu khi điều khiển phương tiện giao thông…

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo một số giải pháp của tỉnh nhằm kiểm soát tải trọng phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá trong 6 tháng đầu năm 2022. Đó là tỉnh đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các giải pháp, phương án kiểm soát chặt chẽ việc chở hàng hoá đúng tải trọng quy định, như đối thoại với các doanh nghiệp vận tải để tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp vận tải, lái xe, chủ mỏ vật liệu, kho hàng, chở hàng đúng tải trọng; trang bị thêm cân tải trọng xách tay cho các địa phương và các lực lượng chức năng; lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra 24/24h trong ngày và 7ngày/tuần tại những địa bàn trọng điểm; chỉ đạo các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới siết chặt công tác kiểm định an toàn kỹ thuật đối với xe tải ben có trọng lượng lớn,…

Đồng chí cũng đưa ra một số đề xuất, đó là đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính tham mưu nguồn kinh phí đầu tư thiết bị, hệ thống giám sát phục vụ công tác kiểm soát tải trọng; đồng thời có chính sách đặc thù với lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT; Bộ Giao thông - Vận tải sớm ban hành Thông tư thay thế Thông tư 10/2012/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ; Tổng cục Đường bộ Việt Nam quan tâm lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, đặc biệt là biển báo tải trọng cầu trên các tuyến quốc lô để thuận lợi trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2022.

Đồng chí yêu cầu Ủy ban ATGT quốc gia kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các kế hoạch ATGT năm 2022. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm ATGT, chống ùn tắc giao thông; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự ATGT... góp phần kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí. Bên cạnh đó, tổ chức làm việc với các tỉnh có số người chết do TNGT tăng để có các biện pháp giải quyết. Tổ chức các hội nghị chuyên đề về bảo đảm TTATGT. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch Năm ATGT 2023.

Đồng chí cũng yêu cầu Bộ Giao thông - Vận tải bảo đảm kế hoạch bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông; tiến hành rà soát, xử lý các điểm đen, tiềm ẩn TNGT; triển khai đồng bộ các giải pháp về kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông.

Đối với Bộ Công an, tiếp tục triển khai kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng; thực hiện các đợt cao điểm kiểm tra bảo đảm TTATGT các dịp lễ, tết. Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tổ chức thông tin, tuyên truyền vận động Nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT.

Lê Ngọc