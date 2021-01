Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/ NĐ-CP của Chính phủ

Sáng 5-1, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Năm 2020 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng, Chính phủ, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, sự và cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân, lực lượng Quân đội, Công an các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 03 của Chính phủ. Phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước kịp thời xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng - an ninh, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, đối ngoại, làm thất bại mọi âm mưu, hoat động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và kiềm chế gia tăng hoạt động của các loại tội phạm; phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai…

Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xác định tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng , an ninh, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết luận số 64 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI ) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Phối hợp bổ sung, điều chỉnh, xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại, trước mắt là Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp chặt chẽ, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo môi trường xã hội ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Thanh Hải – Xuân Hùng