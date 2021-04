Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Sáng 11-4, tại Hội trường Nhà khách Văn phòng Trung ương Đảng, Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự hội nghị có các đồng chí: Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hà Nội; Lê Huy Ngọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Thanh Hoá tại Hà Nội; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; các đồng chí cán bộ quê hương Thanh Hóa là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các nhà khoa học quê hương Thanh Hóa đang công tác, sinh sống tại Hà Nội.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo báo cáo, năm 2020, với tình cảm và trách nhiệm hướng về quê hương, Hội đồng hương Thanh Hoá tại Hà Nội đã tổ chức đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học… vào Đề án phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Thanh Hoá, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị gồm những người con quê hương là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cấp ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các nhà khoa học, văn nghệ sỹ trí thức tiêu biểu… tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, trí tuệ, chân thành đã được các đại biểu phát biểu đóng góp và được Tỉnh ủy Thanh Hóa lựa chọn tiếp thu đưa vào báo cáo văn kiện của Đại hội.

Các doanh nghiệp tư nhân của con em Thanh Hóa tại Hà Nội đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng về xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế- xã hội ở quê nhà. Hội doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội có nhiều hoạt động hướng về quê hương, tăng cường tập hợp đoàn kết các doanh nghiệp và doanh nhân. Trong năm, Hội đồng hương Thanh Hoá tại Hà Nội đã tổ chức vận động, kêu gọi tài trợ ủng hộ vùng lũ miền Tây Thanh Hóa hơn 400 triệu động. Ban liên lạc Văn nghệ sĩ- Báo chí xứ Thanh có nhiều bài viết, sáng tác, xuất bản một số ấn phẩm viết về những người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đang công tác tại Hà Nội. Các Ban liên lạc đồng hương các huyện, thành phố có nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực hiệu quả như: Xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ người tàn tật…, kêu gọi đầu tư về xây dựng quê hương. Tổ chức các đoàn từ thiện về quê tặng quà, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân; nhiều doanh nhân đã về quê đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng quê hương mạnh giàu…

Năm 2021, Hội đồng hương Thanh Hoá tại Hà Nội đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ đó là: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng hương cấp tỉnh, huyên, xã, tăng cường sự kết nối với quê hương, tiếp tục phong trào đoàn kết xây dựng đời sống mới, kết nối chia sẻ tình cảm, giúp đỡ kêu gọi đầu tư, đóng góp xây dựng quê hương. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao hoạt động của Ban liên lạc các huyện, xã đã được thành lập. Đẩy mạnh hình thức kết nối các hoạt động giao lưu văn hóa, khoa học giáo dục giữa các Ban liên lạc với các đơn vị ở quê hương; kêu gọi doanh nhân, doanh nghiệp về đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại quê nhà, góp phần vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở quê hương…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến các đại biểu những kết quả nội bật của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020, những tháng đầu năm 2021 và định hướng lớn của tỉnh trong năm 2021.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2020, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương, sự vào cuộc đồng bộ, có hiệu quả của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tỉnh nhà đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế- xã hội giữ vững ổn định, có 21/27 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch; một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 6,08%, cao nhất các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và cao hơn so với mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước (GDP tăng 2,91%). Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Thu ngân sách Nhà nước đạt 30.744 tỷ đồng, đạt dự toán. Số doanh nghiệp thành lập mới vượt kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội, y tế được duy trì, một số lĩnh vực chuyển biến tốt, an sinh xã hội được bảo đảm…

Qúy I- 2021, mặc dù vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, song kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu tăng khá cao so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng sản phẩm (GRDP) đạt 7,11%, cao hơn tăng trưởng GDP của cả nước (4,48%). Sản xuất nông nghiệp tiếp tục có bước phát triển. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh…

Về những định hướng lớn của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhận thức sâu sắc được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của năm 2021 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung thực hiện thắng lợi 5 nhóm vấn đề, để tiếp tục khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân để thực sự trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. Thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các văn bản, cơ chế, chính sách để thể chế hóa Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh… Tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, những đóng góp quý báu của những người con xứ Thanh tại Hà Nội đã dành cho quê hương trong suốt những năm qua. Đồng thời khẳng định: Trong những năm qua, Hội đồng hương Thanh Hoá tại Hà Nội đã luôn làm tốt vai trò trung tâm kết nối, mái nhà chung của những người con Thanh Hóa xa quê để gặp gỡ, giao lưu, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và trong công tác mỗi khi có điều kiện; cùng nhau vun đắp tình cảm đoàn kết hướng về quê hương; đồng thời là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với những người con quê hương Thanh Hóa đang sinh sống tại Hà Nội.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thăm hỏi, động viên, chia sẻ kịp thời với những gia đình hội viên khi có hoàn cảnh khó khăn, Hội đồng hương Thanh Hoá tại Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, ý nghĩa, có sức lan tỏa, tạo sự gắn bó, đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng. Đồng thời, tổ chức tốt nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, vận động những người con quê hương tích cực hưởng ứng, tham gia các chương trình, cuộc vận động của tỉnh; kêu gọi các doanh nhân, doanh nghiệp là người Thanh Hóa tại Hà Nội hướng về quê hương đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho Nhân dân trong tỉnh; chung tay, góp sức ủng hộ những người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai, dịch bệnh, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi,...

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn mỗi người con của quê hương Thanh Hóa luôn phát huy cao độ truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống vẻ vang của quê hương, nhận thức đầy đủ, đúng đắn về sự phát triển đi lên, chuyển mình mạnh mẽ của tinh, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương Thanh Hóa tươi đẹp ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đại biểu vui mừng trước những kết quả đạt được của tỉnh trong năm 2020, những tháng đầu năm 2021. Đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh và các đồng chí lãnh đạo đương nhiệm tiếp tục nỗ lực, chủ động sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, đưa Thanh Hóa ngày càng phát triển nhanh, mạnh mẽ và bền vững.

