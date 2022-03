Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sáng 31-3, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10-1-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Thọ Xuân.

Tham gia hội nghị các đại biểu đã được quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 10-NQ/TU, trong đó trọng tâm là thực hiện tốt việc “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đưa Thọ Xuân trở thành trung tâm công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, dịch vụ hàng không của tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp; phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống đô thị, kết cấu hạ tầng, bảo đảm tiêu chí để huyện Thọ Xuân trở thành thị xã.

Xây dựng trung tâm hành chính mới của huyện Thọ Xuân tại đô thị Lam Sơn - Sao Vàng; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã quán triệt Kế hoạch, nôi dung Chương hành động thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh.

Kết luận hội nghị, Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập của các đại biểu.

Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung đạt kết quả cao, Thường trực Huyện ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung văn bản được quán triệt, triển khai tại hội nghị; đồng thời triển khai sớm Kế hoạch hành động, Chương trình hành động để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao nhất.

Lê Phượng