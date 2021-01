Hòa hợp ý Đảng, lòng dân

Mô hình trồng rau an toàn ở xã Thành Tiến cho hiệu quả cao.

Về xã Thành Tiến (Thạch Thành), được chứng kiến khu công sở khang trang, ngắm những công trình mới đẹp đẽ, những cánh đồng trù phú, chúng tôi cảm nhận một diện mạo mới, sức sống mới đang hiện hữu nơi đây. Thành Tiến hôm nay đang vững bước đi lên dưới ánh sáng của sự nghiệp đổi mới bằng nội lực của ý Đảng, lòng dân hòa hợp.

Từng là địa phương có xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, với quyết tâm cải biến sâu sắc khu vực nông thôn, cấp ủy, chính quyền xã Thành Tiến đã chọn những việc trọng tâm, cần thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Lấy nông nghiệp làm nền tảng cho phát triển, đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng vùng sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao. Đến nay, Nhân dân trong xã đã duy trì ổn định hơn 81 ha cánh đồng mẫu lớn; chuyển đổi 15 ha đất lúa năng suất thấp sang trồng mía nguyên liệu và hình thành vùng thâm canh mía năng suất cao áp dụng cơ giới hóa đồng bộ với diện tích 55 ha; đồng thời quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn diện tích 2 ha.

Cùng với sản xuất nông nghiệp, đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, tạo điều kiện tốt nhất cho Nhân dân mở rộng trang trại, gia trại. Hiện toàn xã có 2 trang trại và 30 gia trại tổng hợp, trong đó trang trại có thu nhập cao nhất đạt trên 1 tỷ đồng/năm. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp không ngừng phát triển cả về năng lực cạnh tranh và đổi mới công nghệ, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hoạt động thương mại – dịch vụ ngày càng mở rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, mang lại nguồn thu lớn cho các hộ gia đình. Từ những hình thức tổ chức sản xuất và cơ cấu kinh tế hợp lý, 5 năm qua, giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản của xã đạt 357 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt 404 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ đạt hơn 465 tỷ đồng. Cơ cấu ngành nghề chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Một trong những điểm nhấn ở Thành Tiến là khơi dậy tinh thần nội lực và phát huy được sức mạnh của cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Những năm qua, xã Thành Tiến đã xác định rõ phần việc của từng năm, phần việc nào của xã, phần việc nào của thôn, việc gì cần có “kích cầu” của xã để các thôn có thêm khí thế, động lực bứt phá... Trong quá trình triển khai, việc “lấy sức dân để lo cho dân” được xem là yếu tố then chốt. Ở Thành Tiến, mỗi tiêu chí NTM đều có sự đóng góp, ủng hộ của người dân và được Nhân dân bàn định thấu đáo trong thực hiện cũng như trong huy động mức đóng góp ngày công, kinh phí..., tạo sự thống nhất cao trong tập thể, do đó khi triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả tích cực. Đến nay, xã Thành Tiến đã đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng thiết yếu như xây dựng trường mầm non, nâng cấp và xây dựng mới 4 trạm biến áp, sửa chữa kênh mương thuộc Dự án ADB4, xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, chỉnh trang nhà văn hóa thôn... Ngoài đóng góp, bà con Nhân dân còn tích cực tham gia chương trình xây dựng NTM ở nhiều nội dung như: gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; mỗi gia đình đều xây dựng lò tự xử lý rác thải để bảo vệ môi trường; tham gia gìn giữ an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội... Từ sự chỉ đạo quyết liệt, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của Nhân dân, xã Thành Tiến đã có 5/6 thôn hoàn thành 14/14 tiêu chí NTM, xã đạt 17/19 tiêu chí NTM và được công nhận xã đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với quyết tâm về đích NTM trong năm 2021, ngay sau đại hội đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ xã Thành Tiến đã xác định các giải pháp trọng tâm, đột phá để hoàn thành 2 tiêu chí còn lại là cơ sở vật chất văn hóa và môi trường. Đồng chí Bùi Thị Phúc, Bí thư Ðảng ủy xã Thành Tiến cho biết: “Ðể được công nhận xã đạt chuẩn NTM trong năm 2021, Thành Tiến tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đội ngũ cán bộ tâm huyết, năng động đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM. Hiện nay, xã đã và đang huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng trạm y tế trị giá 5,7 tỷ đồng; xây dựng trạm biến áp với số tiền 2,5 tỷ đồng; hoàn chỉnh đầu tư 4 km đường giao thông, khảo sát, thiết kế xây dựng Trường Mầm non Thành Tiến đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; mở rộng đoạn đường 516B chạy qua địa bàn xã với số tiền 1,3 tỷ đồng; tiếp tục duy trì và mở rộng vùng sản xuất rau an toàn cho hiệu quả cao. Đích cuối cùng trong xây dựng NTM chính là sự hài lòng của người dân. Vì thế, trong quá trình triển khai thực hiện, cán bộ, đảng viên xã Thành Tiến luôn gương mẫu đi đầu, nói đúng và làm trúng; thường xuyên sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, tạo được sự thống nhất, đồng thuận, dân chủ từ trong Đảng đến Nhân dân”.

Vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định, lòng tin của Nhân dân với Đảng được nhân lên, tinh thần dân chủ ngày càng được phát huy, Thành Tiến sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM theo đúng kế hoạch đề ra.

Tố Phương