HĐND huyện Triệu Sơn khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 6

Chiều 7-7, HĐND huyện Triệu Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 6 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm, huyện Triệu Sơn đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước tăng 16,32% (cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 1,7%); trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,92%, công nghiệp - xây dựng tăng 21,28%, dịch vụ tăng 13,45%.

Đồng chí Lê Thị Luyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện Triệu Sơn khai mạc kỳ họp.

Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản tiếp tục phát triển. Tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt 68,48 nghìn tấn, bằng 59,5% kế hoạch. Tiếp tuc duy trì 460 ha mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo theo tiêu chuẩn VietGAP tại 9 xã. Chuyển đổi 168,36 ha đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác hoặc kết hợp nuôi trồng thủy sản. Hoàn thành tốt công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1. Công tác tái đàn, nhập đàn mới được kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc con giống. Sản xuất thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 1.224 tấn, tăng 7,15 so với cùng kỳ.

Đại biểu dự kỳ họp.

Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 24,55% so với cùng kỳ. Một số sản lượng tăng cao so với cùng kỳ như giầy da tăng 28,6%, nước máy sản xuất tăng 27,91%, quần áo các loại tăng 26,46%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm ước đạt 3.852 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước đạt 301,9 tỷ đồng, bằng 96,9% dự toán tỉnh giao, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Thành lập mới 71 doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực tài nguyên - môi trường, huyện đã hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2022; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 9 phương án tại 8 xã, thị trấn, tổng số tiền sử dụng đất trúng đấu giá trên 127 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm huyện đã cấp 3.179 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về công tác giải phóng mặt bằng, huyện đã đo đạc, kiểm kê 104,01 ha; lập phương án bồi thường và niêm yết công khai 12,95 ha; chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng 17,30 ha.

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 1.862 tỷ đồng, tăng 7,47% so với cùng kỳ, bằng 49% kế hoạch. Nhiều dự án, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng như công trình xây dựng cải tạo nâng cấp Trung tâm hội nghị huyện; xây dựng nhà lớp học kết hợp nhà hiệu bộ 3 tầng cho trường THCS Triệu Thị Trinh…

Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện đã tham gia liên hoan thông tin cổ động toàn tỉnh chào mừng 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu về thăm Thanh Hóa; tham gia Đại hội TDTT tỉnh giành được 9 HCV, 9 HCB, 15 HCĐ, xếp thứ 11 toàn đoàn. Chất lượng giáo dục đại trà được nâng cao; chất lượng giáo dục mũi nhọn ổn định và phát triển.

Đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Triệu Sơn đã xem xét, miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐND huyện Triệu Sơn đối với đồng chí Mai Nhữ Thắng do chuyên chuyển công tác. Bầu đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Triệu Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng đã thảo luận, thông qua Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; xem xét, thông qua báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XVIII; thảo luận, xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác...

Thùy Linh