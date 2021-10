HĐND huyện Triệu Sơn khoá XVIII tổ chức kỳ họp thứ 3

Ngày 7-10, HĐND huyện Triệu Sơn khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo báo cáo của huyện Triệu Sơn, 9 tháng năm 2021 với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, huyện Triệu Sơn đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Nhiều chỉ tiêu của huyện tăng so với cùng kỳ, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 15.120 tỷ đồng, tăng 14,83% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.764,5 tỷ đồng, tăng 3,78 so với cùng kỳ, bằng 86,2% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, đạt 5.977,8 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 4.512 tỷ đồng. Thu ngân sách ước đạt 392,2 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 2.251,6 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển tiến tích cực. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường…được huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện khẩn trương, ngiêm túc, không để xuất hiện ca F0 trong cộng đồng.

Công tác xây dựng nông thôn mới đạt và vượt kế hoạch. Trong 9 tháng năm 2021 có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã được công nhận hoàn thành 19/19 tiêu chí. Tính đến ngày 30-9, toàn huyện có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 31/32 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện

Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp.

Để khắc phục tồn tại, hạn chế, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, HĐND huyện đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan chức năng xây dựng phương án, kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện dịch COVID-19 ở các cấp độ khác nhau. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phòng, chống dịch. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất, kinh doanh ở mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế, trong đó chú trọng lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, quản lý đất đai - tài nguyên môi trường, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phấn đấu cuối năm 2021 huyện đạt chuẩn NTM...

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND cũng đã thảo luận, cho ý kiến, thông qua các báo cáo, tờ trình và thông qua các Nghị quyết.

Thùy Linh