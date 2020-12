HĐND huyện Như Xuân đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động

Các đại biểu HĐND huyện Như Xuân dự kỳ họp lần thứ 11.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Như Xuân đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động trong tổ chức các kỳ họp, giám sát và tiếp xúc cử tri... đồng thời, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và chương trình công tác đã đề ra.

Xác định nâng cao chất lượng các kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, thời gian qua, HĐND huyện Như Xuân thường xuyên đổi mới nội dung kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Bên cạnh đó, tại các kỳ họp, HĐND huyện cũng đã tích cực đổi mới hoạt động thảo luận và chất vấn. Tại các phiên thảo luận, các đại biểu không chỉ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, về các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp mà còn thảo luận về nội dung trả lời của các cơ quan chức năng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhằm bảo đảm các kiến nghị chính đáng của cử tri được tiếp thu và giải quyết hiệu quả trên thực tế. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện yêu cầu các ban, tổ đại biểu HĐND huyện căn cứ kết quả giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, dự kiến nội dung chất vấn gửi về thường trực HĐND huyện xem xét, lựa chọn nội dung chất vấn... Vì vậy, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp được tiến hành có trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, công khai, tích cực tranh luận, đối thoại trên tinh thần xây dựng.

Cùng với đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, bên cạnh thực hiện chương trình giám sát thường xuyên, thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đã xây dựng chương trình kế hoạch giám sát chuyên đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, những vấn đề bức xúc nổi cộm, được nhiều đại biểu HĐND huyện và cử tri quan tâm như: Về quản lý đất đai, tranh chấp, chồng lấn đất đai và công tác quản lý bảo vệ rừng tại các xã Cát Vân, Thanh Quân, Tân Bình; việc thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa tại các trường mầm non Thanh Lâm, Thanh Quân, Cát Vân, Cát Tân, Xuân Bình, Bãi Trành... Thông qua công tác giám sát đã đánh giá, phân tích rõ ưu điểm, khuyết điểm cũng như trách nhiệm của từng cấp, ngành, địa phương. Từ đó, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót, khuyết điểm, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, hoạt động giám sát luôn được đánh giá cao, có tác dụng đẩy nhanh việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và thực thi pháp luật, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND huyện có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức theo phương châm gần gũi, gắn bó với Nhân dân. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND huyện dành nhiều thời gian nghe cử tri phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng. Tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được tiếp thu và chuyển tới các cấp, các ngành xem xét, giải quyết. Sau tiếp xúc cử tri, thường trực HĐND huyện đã giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, thông báo kết quả giám sát tại kỳ họp kế tiếp, từ đó nhiều ý kiến đã được UBND và các phòng chức năng của huyện giải quyết dứt điểm, kịp thời... tạo được niềm tin, sự ủng hộ của đông đảo cử tri và Nhân dân.

Ngoài ra, với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, HĐND và các ban của HĐND huyện đã thể hiện rõ vai trò, duy trì lịch họp giao ban định kỳ và đột xuất để định hướng những nội dung quan trọng trong hoạt động của HĐND, phát huy trí tuệ, sự đoàn kết trong tập thể, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND đúng theo quy định và thẩm quyền. Hàng năm, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành các phiên họp định kỳ hàng tháng để triển khai và đánh giá hoạt động thường xuyên của thường trực; nghe các ban của HĐND huyện báo cáo triển khai các cuộc giám sát và kết quả giám sát các chuyên đề; thảo luận, quyết định các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của thường trực HĐND huyện và quyết định các công việc khác theo quy định. Thường trực HĐND huyện còn phối hợp với UBND huyện trong giải quyết công việc. Bằng nhiều hình thức như: Trao đổi, tổ chức hội nghị, giao ban liên tịch giữa thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND, Thường trực HĐND huyện đã thường xuyên phối hợp với UBND huyện giải quyết các công việc, nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp như: Chương trình, dự án đầu tư, điều chỉnh bổ sung ngân sách, phân bổ điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản... nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện. Qua đó, UBND huyện đã thực hiện tốt chức năng quản lý hành chính Nhà nước, nghiêm túc triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhằm tiếp tục cải tiến, đổi mới phương thức hoạt động, Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện tiếp tục tập trung vào hoạt động theo chương trình đã đề ra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động, xứng đáng là cơ quan đại biểu của Nhân dân, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Nguyễn Hiếu