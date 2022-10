Hà Trung chủ động khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra

Mưa lớn kết hợp nước sông dâng cao trong những ngày qua đã gây ngập úng cục bộ một số diện tích cây trồng vụ đông, nuôi trồng thủy sản và gây sạt lở một số tuyến kênh mương nội đồng trên địa bàn huyện Hà Trung.

Chiều 2-10, diện tích trồng dưa xã Hà Giang vẫn ngập nước do mưa lớn.

Nhằm khắc phục thiệt hại do ngập úng gây ra, UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã ban hành công điện chỉ đạo thành viên Ban Chỉ huy huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra, đảm bảo an toàn về người, tài sản, các công trình, bảo vệ cây trồng vụ mùa.

Nhiều diện tích lúa sắp đến ngày thu hoạch của xã Hà Bắc bị ngập.

Đồng thời, thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và chỉ đạo sơ tán dân tại các địa phương; chỉ đạo Chi nhánh Thủy lợi Hà Trung và các xã, thị trấn chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập theo phương châm “4 tại chỗ”.

Nước dâng tại khu vực cổng đền Trần, xã Hà Dương.

Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Hoạt Giang vẫn ngập nước.

Theo thống kê, đến nay huyện Hà Trung đã thu hoạch được 3.000 ha lúa vụ thu mùa, đạt 70% diện tích. Tuy nhiên, vẫn còn 390 ha lúa và 46 ha rau màu bị ngập úng, tập trung ở các xã Hà Tân, Hà Bắc, Hà Châu, Lĩnh Toại, Hà Giang... Đối với chăn nuôi, có 30 con lợn, 728 con gà, 5 con dê bị chết. 180 m kênh mương tưới tiêu nội đồng tại các xã Hà Vinh, Hà Tân, Hà Châu, Hà Lĩnh bị sạt.

Người dân xã Hà Dương phải di chuyển bằng thuyền.

Một số đường tràn, cầu qua sông, 20 km đường giao thông nội đồng bị ngập, như khu vực cầu Đìa Ngang, cầu Bắc Yên qua sông Hoạt, tràn hồ Miễu, đoạn Hà Giang - Hà Long trên đường 522B.

563,5 ha diện tích mặt nước nuôi cá bị ngập, tràn, cụ thể tại xã Hà Bình 70 ha, Hà Bắc 40 ha; Hà Hải 58,5 ha; Hà Đông 25 ha, Yến Sơn 10 ha; Hà Thái 33 ha; Hà Lĩnh 350 ha; Lĩnh Toại 71,3 ha. Xã Hà Lai có 1 hộ bị sạt đất núi, 1 hộ bị sạt mái.

Huyện Hà Trung đang tập trung triển khai các biện pháp tiêu úng nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp và tài sản của người dân; chỉ đạo Nhân dân tranh thủ thời tiết tạnh ráo trong ngày để thu hoạch các loại cây trồng vụ thu mùa.

Xã Hà Giang tập trung nhân lực đổ đất kè sạt lở đường giao thông.

Đặc biệt, đối với cây lúa, khi tỷ lệ chín đạt 80% trở lên, huyện yêu cầu các địa phương huy động lao động, phương tiện để thu hoạch nhanh, gọn với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” nhằm hạn chế thiệt hại do mưa, ngập úng. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các đơn vị, cá nhân thu mua, chế biến lúa gạo trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, sẵn sàng hộ đê; thực hiện việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động.

Phan Nga