Góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử

Góp phần vào sự thành công chung của cả tỉnh trong Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có sự đóng góp không nhỏ của những “hậu phương” cơ sở…

Các lực lượng vũ trang tham gia công tác bảo vệ bầu cử

Sẵn sàng bảo vệ bầu cử

Xác định Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương, vì vậy việc bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử, củng cố vững chắc môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử theo đúng quy định của pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng Công an Nhân dân từ cuối năm 2020 đến khi kết thúc cuộc bầu cử.

Lãnh đạo Công an huyện Hoằng Hóa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải (Hoằng Hóa)

Theo ghi nhận của phóng viên, từ mờ sáng ngày 23-5 các đơn vị chức năng đã triển khai phương án bố trí lực lượng, phương tiện, kỹ thuật để bảo đảm an ninh - trật tự tại các đơn vị bầu cử, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh. Trên tất cả các tuyến đường đều có lực lượng chức năng chốt chặn, tuần tra, kiểm soát.

Đặc biệt, để không bị động, bất ngờ, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất, các đơn vị đã quán triệt sâu sắc các cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ đã được phân công. Mỗi chiến sỹ đều nêu cao tinh thần cảnh giác, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm cao nhất bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử.

Đơn cử như tại huyện Hoằng Hóa, với 8 đơn vị bầu cử cấp huyện; 237 đơn vị bầu cử cấp xã; 243 khu vực bỏ phiếu và tổ bầu cử, Công an huyện đã làm tốt công tác chuẩn bị và bảo vệ an toàn, thành công cuộc bầu cử.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Lê Văn Phong, Trưởng Công an huyện cho biết: Với sự chủ động, tích cực và quyết liệt, Công an huyện đã huy động 226 cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn và các điểm bầu cử. Trước ngày bầu cử, công tác chuẩn bị luôn được bảo đảm và tăng cường kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử, Công an huyện đã xây dựng các phương án xử lý 6 tình huống đột xuất, bất ngờ như xảy ra các vụ rải tờ rơi, tài liệu, khẩu hiệu phản động; kích động, ngăn cản cử tri đi bỏ phiếu, gây rối trật tự; xảy ra các vụ trọng án, tai nạn giao thông…

Theo Phòng Tham mưu, Công an tỉnh: Bám sát các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Công an về công tác triển khai bảo vệ bầu cử, Công an tỉnh đã cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ bằng các kế hoạch bảo đảm an ninh - trật tự Cuộc bầu cử đến từng cấp công an, nhất là cấp xã, phường, chỉ đạo xây dựng các phương án, kế hoạch triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ bảo vệ bầu cử.

Ngoài ra, cùng với việc làm tốt đơn vị thường trực Tiểu ban bảo đảm an ninh - trật tự bầu cử của tỉnh, Công an tỉnh đã chủ động ban hành gần 20 văn bản chỉ đạo toàn diện các mặt công tác bảo đảm an ninh - trật tự cuộc bầu cử. Chủ động rà soát, đánh giá tình hình an ninh - trật tự đến từng địa bàn xã, phường, thị trấn và các khu vực bỏ phiếu, tăng cường hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở để nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh - trật tự tại cơ sở, bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử; bảo đảm mỗi khu vực bỏ phiếu có ít nhất 1 đồng chí công an chính quy; khu vực phức tạp có từ 2 đồng chí công an trở lên để bảo đảm an ninh - trật tự.

Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện tồn đọng trên địa bàn; thành lập 4 đoàn kiểm tra của Tiểu ban an ninh - trật tự và thành lập 6 đoàn của Công an tỉnh để kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử các huyện, thị xã, thành phố.

Nắm và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Cuộc bầu cử, xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc về Cuộc bầu cử. Đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm, không để tội phạm hoạt động lộng hành, ảnh hưởng đến công tác tổ chức bầu cử.

Cùng với đó, để chủ động phòng ngừa tình trạng cháy nổ xảy ra trên địa bàn trong dịp bầu cử, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về bảo đảm an toàn PCCC bảo vệ bầu cử, từ nhiều tháng qua Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ đã triển khai tổ chức 62 lớp tập huấn nghiệp vụ về PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở; kiểm tra định kỳ công tác PCCC tại 955 cơ sở, yêu cầu khắc phục 3.217 tồn tại, thiếu sót; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về đảm bảo an toàn PCCC; tập trung thanh tra, kiểm tra, rà soát các phương án, để chủ động phát hiện và kịp thời xử lý các tồn tại, thiếu sót về PCCC tại các địa điểm, khu vực bầu cử và các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Cũng như lực lượng Công an, xác định việc đảm bảo an toàn cho Cuộc bầu cử là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử, chủ động phòng, chống trước mọi tình huống thiên tai, dịch bệnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng lực lượng ứng phó trong mọi tình huống.

Để bầu cử diễn ra an toàn

Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đúng vào thời điểm đại dịch COVID-19 tái bùng phát và diễn biến phức tạp, vì vậy để bầu cử diễn ra thành công và an toàn, Ngành Y tế đã chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời bảo đảm các điều kiện phục vụ cho chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu và Nhân dân tham gia Cuộc bầu cử.

Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế, nhấn mạnh: Công tác bảo đảm y tế, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ bầu cử đã được Sở Y tế nghiêm túc triển khai với nhiều giải pháp. Các đơn vị trực thuộc, trung tâm y tế tuyến huyện, trạm y tế xã, phường, thị trấn chủ động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư y tế với phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập và xảy ra trên địa bàn.

Cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh, việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, nâng cao chất lượng điện phục vụ công tác bầu cử cũng được Công ty Điện lực Thanh Hóa chủ động và kịp thời ứng phó với các tình huống.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa, cho biết: Xác định trong thời gian diễn ra bầu cử, nhu cầu phụ tải công nghiệp giảm, nhu cầu phụ tải ánh sáng, sinh hoạt tăng nhẹ. Để bảo đảm công tác cấp điện phục vụ công tác bầu cử ở các địa phương, Công ty đã yêu cầu các đơn vị thực hiện phải lập và thực hiện kiểm tra, củng cố lưới điện, phương án bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn, trước, trong và sau ngày diễn ra bầu cử. Trong phương án cấp điện, ngoài nguồn từ lưới điện phải có nguồn dự phòng khi có sự cố lưới điện.

Lê Phượng