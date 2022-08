Giao ban công tác báo chí tháng 8-2022

Chiều 8-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8-2022. Các đồng chí: Hoàng Bá Tường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong tháng 7 và đầu tháng 8-2022, các cơ quan báo, đài đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các sự kiện lớn của đất nước như: Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân, 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Cùng với đó, đã thông tin kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; nỗ lực của các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; những kết quả nổi bật của tỉnh Thanh Hóa trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị.

Trên lĩnh vực kinh tế, các cơ quan báo, đài đã tập trung tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và thương mại, việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19; công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2022.

Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Về văn hóa - xã hội, các cơ quan báo, đài đã quan tâm tuyên truyền những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý cũng như giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh; công tác an sinh xã hội; công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống hàng giả, gian lận thương mại, khai thác khoáng sản trái phép...

Đặc biệt, các cơ quan báo, đài giành nhiều thời lượng tuyên truyền về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; những thành tích mà thí sinh Thanh Hóa đạt được trong kỳ thi THPT và Kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2022.

Đại diện cơ quan báo chí Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Công tác quản lý Nhà nước về báo chí tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo sát sao. Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn một số địa phương quy trình cung cấp thông tin, tiếp và làm việc với phóng viên các cơ quan báo chí; ban hành văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh và có văn bản trả lời cơ quan báo chí theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã tăng cường quản lý, kiểm tra thông tin báo chí; kiểm soát chặt an ninh, an toàn thông tin trên mạng Internet, xử lý thông tin đăng tải không chính xác, sai sự thật gây hoang mang, lo lắng trong Nhân dân.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Bá Tường phát biểu kết luận hội nghị.

Sau khi nghe đại diện các cơ quan báo chí đề xuất một số nội dung trong công tác tuyên truyền, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Bá Tường đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp tục tuyên truyền các vấn đề phát sinh trên địa bàn tỉnh, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt thông tin, chỉ đạo kiểm tra và giải quyết kịp thời.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện chính trị trong tỉnh, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước như kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022), Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Lễ hội Lam Kinh năm 2022, kỷ niệm 10 năm Khu di tích lịch sử - văn hóa Lam Kinh được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt…

Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các biến chủng mới, công tác tiêm phòng vắc xin mũi 3 và 4 cho người dân; công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; việc phòng chống thiên tai...

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn phóng viên các cơ quan báo chí đầu tư công sức, trí tuệ tích cực tham gia các giải báo chí, nhất là giải Búa Liềm vàng năm 2022 với chất lượng cao nhất.

Tố Phương