Giám đốc Sở Công thương kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại huyện Hoằng Hoá

Chiều 19-1, đồng chí Lê Tiến Lam, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Công thương đã đi kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân; thăm, chúc tết một số gia đình chính sách, đơn vị trên địa bàn huyện Hoằng Hóa.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Giám đốc Sở Công thương và lãnh đạo huyện Hoằng Hóa dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoằng Hóa

Cùng tham gia có đại diện Uỷ ban MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Thăm và làm việc tại Nhà máy giết mổ - chế biến gia cầm xuất khẩu Viet Avis, đồng chí Giám đốc Sở Công thương biểu dương những nỗ lực của đơn vị trong việc khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động trực tiếp đến tình hình tiêu thụ sản phẩm của nhà máy.

Nhận diện được những khó khăn trước mắt khi bối cảnh thương mại toàn cầu có nhiều thay đổi và dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đồng chí đề nghị nhà máy tiếp tục chủ động trong xây dựng những chiến lược kinh doanh phù hợp, khắc phục khó khăn, hoàn thiện quy trình, tiêu chuẩn xuất khẩu để mở rộng đầu ra trong thời gian tới.

Đoàn công tác thăm Nhà máy giết mổ - chế biến gia cầm xuất khẩu Viet Avis

Thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Hoằng Trường, Trạm ra đa hải quân đóng tại xã Hoằng Trường, đồng chí đánh giá cao vai trò của đơn vị trong mối liên kết với chính quyền địa phương và thực hiện những nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát, triển khai tốt nhiệm vụ, phối hợp tối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên các địa bàn đóng quân làm tốt công tác dân vận, góp phần củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức cho cán bộ chiến sĩ đón Tết an toàn và chủ động, triển khai kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu.

Đoàn công tác thăm, tặng quà cán bộ, Nhân dân huyện Hoằng Hóa

Sau khi nghe lãnh đạo huyện Hoằng Hoá báo cáo kết quả đạt được trong năm 2020, kế hoạch sản xuất, chăm lo đời sống cho Nhân dân trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu, đồng chí Lê Tiếm Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Công thương đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của huyện trong hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị huyện Hoằng Hoá cần bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo địa phương phát triển đột phá trong thời gian tới.

Đồng chí Giám đốc Sở Công Thương và đoàn công tác thăm hỏi gia đình thương binh Lê Trường Thu ở xã Hoằng Trường

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới, các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trong huyện cần chuẩn bị tốt các điều kiện, bảo đảm cho Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm; tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị ra quân sản xuất đầu năm với quyết tâm cao để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Tiến Lam và đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa, viếng nghĩa trang liệt sỹ Hoằng Hoá; thăm, trao tiền hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh để làm Nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Thanh là hộ nghèo ở thôn Trinh Thọ, xã Hoằng Giang; tặng quà động viên thương binh Lê Trường Thuỵ ở xã Hoằng Trường.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí đề nghị huyện Hoằng Hóa tiếp tục quan tâm, chăm lo về vật chất, tinh thần, nâng cao đời sống cho các gia đình chính sách và tạo điều kiện cho các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Minh Hằng