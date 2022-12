Giám đốc Công an tỉnh thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Thanh Hóa nhân dịp Lễ giáng sinh năm 2022

Chiều 22-12, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã đến tặng hoa, chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Công giáo Thanh Hóa và các chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh và chào đón năm mới 2023.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Thanh Hóa.

Trong không khí đầm ấm, tràn ngập niềm vui chuẩn bị đón giáng sinh năm 2022 và năm mới 2023, thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn đã gửi lời chúc đến Giám mục Nguyễn Đức Cường, các linh mục, chức sắc, chức việc, nữ tu và toàn thể đồng bào Công giáo một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, lực lượng Công an và các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh đối với sự phát triển và tự do tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào Công giáo. Đồng chí cũng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của các vị chức sắc, chức việc, nam nữ tu sĩ và toàn thể đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hoá trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn ANTT của địa phương.

Trên tinh thần đường hướng hành đạo đồng hành và gắn bó với dân tộc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn trong thời gian tới đồng bào Công giáo Thanh Hoá tiếp tục tin tưởng, ủng hộ và đóng góp nhiều hơn nữa cho phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Công giáo Thanh Hóa cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Giám đốc và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã đến chúc mừng, chia sẻ niềm vui đón Giáng sinh với bà con giáo dân thuộc Giáo phận Công giáo Thanh Hóa.

Đức Giám mục bày tỏ sự tin tưởng, niềm vui mừng, phấn khởi khi tỉnh nhà đạt được nhiều thành tích, kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong điều kiện, hoàn cảnh có nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, làm cho đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo được nâng lên.

Với vai trò là Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường và các chức sắc, chức việc sẽ tiếp tục cùng với bà con giáo dân đồng lòng với chính quyền, lực lượng Công an thực hiện tốt các quy định của pháp luật, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, gắn bó đồng hành và “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”.

Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng giám mục, linh mục, chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo thuộc Giáo xứ chính toà Thanh Hoá.

Cũng nhân dịp này, Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến tặng hoa, chúc mừng Giáng sinh các linh mục, chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo thuộc Giáo xứ chính toà Thanh Hoá.

Đình Hợp