Ghi nhận ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội

Từ 0 giờ ngày 15-9-2021, nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh đã được nới lỏng so với trước. Ngày đầu chuyển trạng thái phòng, chống dịch trong tình hình mới, đặc biệt là đối với các địa phương dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, từ người dân đến những người làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch đều có chung niềm phấn khởi khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát.

Người và phương tiện lưu thông trên đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa sau khi được nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Ảnh: P.V.

Sáng ngày đầu tiên TP Thanh Hóa kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đường phố đông đúc, nhộn nhịp hơn, guồng quay ngày mới của phố phường tấp nập trở lại thay cho sự bình lặng, yên ả những ngày giãn cách. Niềm vui hiện hữu trên từng gương mặt của chủ quán bán hàng ăn sáng mang về, của anh shipper cần mẫn, của tài xế lái xe taxi, của người thợ cắt tóc... sau kỳ nghỉ kéo dài gần nửa tháng. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không còn phải chia nhau làm việc tại nhà hoặc tại công sở như những ngày giãn cách. Cô và trò ở các trường học đã thỏa lòng mong ước với niềm vui sắp được đến trường sau ngày khai giảng đặc biệt. Các chốt kiểm soát dịch COVID-19 của TP Thanh Hóa và 34 phường, xã đã được tháo dỡ ngay trong đêm 14-9 để việc đi lại của Nhân dân được thuận tiện hơn. Anh Nguyễn Khánh Toàn, Trưởng Công an phường Đông Sơn chia sẻ: “Bản thân tôi cùng các thành viên tham gia trực chốt cảm thấy rất phấn khởi khi thành phố đã kết thúc giãn cách xã hội. Mong rằng, khi không phải giãn cách, mọi người vẫn chấp hành tốt các quy định để chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh”.

Tại nhiều khu vực trung tâm của thành phố, người dân ra đường không còn bị kiểm soát, các hộ kinh doanh tất bật dọn dẹp cửa hàng, sẵn sàng cho việc mở cửa hoạt động trở lại. Đa số người dân đều vui mừng, vì thành phố đã khống chế được dịch bệnh, nhiều hoạt động đã trở lại bình thường. Anh Nguyễn Hoàng Tâm, tiểu thương buôn bán tại chợ Vườn Hoa cho biết: “Tôi rất vui vì được bán hàng trở lại. Ngay trong sáng nay, cửa hàng của tôi đã mở cửa để phục vụ khách hàng. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với khách đến mua hàng”. Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài các hoạt động, các dịch vụ được phép hoạt động trở lại, các cơ sở kinh doanh karaoke, massage, internet, trò chơi điện tử, các quán bar, vũ trường, bể bơi, phòng tập gym, yoga, spa - chăm sóc sắc đẹp... trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục đóng cửa. Hầu hết người dân đều đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ mình và cộng đồng.

Dù đã kết thúc giãn cách xã hội nhưng một số khu vực như Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, một số cụm dân cư đang có người nhiễm SARS-CoV-2 hoặc có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao vẫn thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Tại các khu vực phong tỏa trên địa bàn phường Lam Sơn, Ngọc Trạo, Quảng Hưng – nơi ghi nhận các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng vẫn duy trì trực chốt 24/24 giờ, bảo đảm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Trong sáng ngày đầu tiên kết thúc giãn cách xã hội, không khí tại khu phong tỏa đoạn từ nút giao đường Tống Duy Tân với đường Phạm Vấn (phường Lam Sơn) vẫn im ắng như mọi ngày, ai ở nhà đó, chỉ có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trực chốt. Anh Nguyễn Đình Ban, dân quân tự vệ làm nhiệm vụ trực chốt cho biết: “Đây là khu vực có nguy cơ cao nên vẫn phải phong tỏa, không cho người ra vào nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch ở mức cao nhất. Thành phố kết thúc giãn cách xã hội cho thấy tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, chúng tôi sẽ tiếp tục làm hết tinh thần trách nhiệm với quyết tâm không để dịch bùng phát trở lại”.

Tại huyện Nông Cống, đến sáng 15–9, người và phương tiện đã ra đường đông hơn do nhiều hoạt động kinh tế - xã hội được nối lại. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã mở cửa trở lại để phát triển sản xuất, kinh doanh như bình thường. Tuy nhiên, tại các doanh nghiệp may mặc và những công ty giải quyết nhiều lao động, chỉ được duy trì 50% tổng số lao động trong mỗi ca để bảo đảm giãn cách. Các chốt kiểm soát dịch bệnh lớn trên địa bàn giáp với các huyện Quảng Xương và Như Thanh vẫn được duy trì, tuy nhiên việc kiểm tra, kiểm soát người qua lại được nới lỏng hơn theo tinh thần chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND tỉnh. Các cửa hàng tạp hóa vẫn mở cửa bán hàng cho khách mang về, mang đi. Nông dân thị trấn cũng như các xã trên địa bàn huyện được ra đồng thu hoạch lúa và sản xuất vụ đông để bảo đảm thời vụ, với điều kiện giãn cách, đeo khẩu trang, hạn chế số người tập trung cùng trên một ruộng. Ông Nguyễn Lợi Đức, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, cho biết: Toàn huyện Nông Cống có 4.600 ha lúa, đến thời điểm hiện tại, đã thu hoạch được gần 3.000 ha, diện tích còn lại đang được đẩy mạnh thu hoạch. Trong ngày 15–9, các chợ trên địa bàn vẫn chưa nối lại hoạt động. Do quy định mới quy định không tập trung quá 10 người một chỗ, nếu họp chợ chắc không bảo đảm quy định này. Toàn huyện Nông Cống đã được bãi bỏ giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ, ngày 15–9 theo văn bản chỉ đạo của tỉnh. Tuy nhiên, huyện vẫn duy trì giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại 4 tiểu khu, thôn xóm, gồm: Nam Tiến, Đông Hòa của thị trấn Nông Cống và Thanh Ban, Đồng Thọ thuộc xã Vạn Hòa do những địa phương này chưa hết thời gian quy định giãn cách từ khi xuất hiện các ca bệnh và các trường hợp F1 trong cộng đồng.

Đến ngày 15–9, huyện Nga Sơn vẫn còn 4 tiểu khu: Long Khang, Bách Lợi, Thắng Thịnh và Trung Bắc cùng toàn xã Nga Trung vẫn đang được huyện Nga Sơn triển khai giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các hàng quán bán hàng thiết yếu được mở cửa trở lại, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân. Chợ lớn nhất trên địa bàn huyện là chợ thị trấn Nga Sơn đã được mở cửa, một số ki-ốt bán hàng mang về. Ông Mai Nhữ Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, thông tin: Ngoại trừ 2 doanh nghiệp liên quan đến các ca F0 những ngày trước, thì đến hôm nay, tất cả các công ty, nhà máy trên địa bàn đã mở cửa sản xuất trở lại. Nhân dân có việc cần thiết, mua lương thực thực phẩm đã ra đường. Tuy nhiên, các chốt kiểm soát dịch bệnh lớn của huyện vẫn được duy trì, dự kiến đến ngày 20–9, nếu tình hình dịch bệnh trên địa bàn ổn định, chúng tôi sẽ cho tháo bỏ. Mọi vấn đề liên quan đến hậu cần, cung ứng lương thực thực phẩm, đời sống Nhân dân vẫn được duy trì tốt.

Ngày 14-9-2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3604/QĐ-UBND về việc áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh với nhiều hoạt động được nới lỏng. Điều này cho thấy, công tác kiểm soát, phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong Nhân dân. Nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội để vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm của cả “bộ máy chống dịch” từ tỉnh đến cơ sở, mỗi người dân cần phát huy cao độ tinh thần “mình vì mọi người”, tạo nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng đại dịch COVID-19.

Lê Đồng và Tố Phương