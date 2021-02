Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Chiều 3-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đang nghỉ hưu và sinh sống trên địa bàn tỉnh; các đồng chí đại diện lão thành cách mạng đang sinh sống trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã thông tin tới các các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và các đồng chí lão thành cách mạng những nét nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử, nhất là đại dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, việc làm và sinh hoạt của Nhân dân.

Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực, đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tỉnh ta đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội”, kiểm soát và khống chế thành công dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe của Nhân dân, được Trung ương xếp vào nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp về dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong muôn vàn gian khó, kinh tế của tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng, có 21/27 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong đó có một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 6,08%, là mức tăng trưởng cao so với bình quân chung của cả nước. Sản xuất nông nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn có bước phát triển ổn định và khá toàn diện; giá trị sản xuất tăng 3,2% so với cùng kỳ. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được triển khai thực hiện sâu rộng.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Sản xuất công nghiệp mặc dù mới đạt 93,6% kế hoạch, song cũng đã đạt mức tăng 12,3% so với cùng kỳ; Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, thép Nghi Sơn, các nhà máy sản xuất xi măng… tiếp tục duy trì sản xuất ổn định. Huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt 135.000 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ngay sau khi Chính phủ công bố hết giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19, Thanh Hóa đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh, có 34 dự án với tổng mức đầu tư 2,5 tỷ USD được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 12,5 tỷ USD được ký biên bản ghi nhớ.

Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Đồng chí Hoàng Văn Hoằng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Những thành công của tỉnh trong năm 2020 là kết quả của sự quan tâm hỗ trợ từ Trung ương; sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các cán bộ lão thành cách mạng về những định hướng lớn của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tỉnh ta có nhiều thời cơ, vận hội và khí thế mới sau thành công tốt đẹp của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nhận thức sâu sắc được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của năm 2021 - năm đầu của giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 1-12-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung thực hiện thắng lợi 5 nhóm vấn đề lớn, đó là: Tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân để thực sự trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch bệnh xâm nhập, bùng phát và lây lan thứ phát ra cộng đồng. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các văn bản, cơ chế, chính sách để thể chế hóa Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng để khởi công, triển khai thực hiện các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư và ký biên bản ghi nhớ đầu tư vào tỉnh. Tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các đồng chí lão thành cách mạng đã bày tỏ sự phấn khởi trước sự phát triển mới của tỉnh, về uy tín và vị thế của Thanh Hoá được nâng cao trong cả nước. Nhân dịp này, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các đồng chí lão thành cách mạng cũng đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng đã nghiêm túc tiếp thu và trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp trách nhiệm, quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng và mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng bằng vị thế và uy tín của mình trong cộng đồng dân cư, tích cực thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu rõ và ủng hộ các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển của tỉnh, tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, giá trị để Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa Thanh Hoá phát triển mạnh mẽ, xứng với tiềm năng, thế mạnh và truyền thống vẻ vang của một tỉnh anh hùng.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng trên địa bàn TP Thanh Hoá sức khoẻ, hạnh phúc và tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Quốc Hương