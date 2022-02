Gắn biên cương với học đường

Thời gian qua, mô hình “Tiết học biên cương” đã được nhiều đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp thực hiện có hiệu quả. Thông qua cách làm sáng tạo này, đã trực tiếp trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản cũng như ý thức trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới...

“Tiết học biên cương” tại cột mốc biên giới số 281 giữa Việt Nam và Lào của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn (Mường Lát).

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn (Mường Lát) được giao nhiệm vụ bảo vệ 23,292km đường biên giới với 9 cột mốc, tiếp giáp với cụm bản Sốp Hào, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Đây là địa bàn có địa hình đồi núi hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, trình độ dân trí của đồng bào còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp... Đặc biệt, đồng bào dân tộc thiểu số đi làm tự do sang bên kia biên giới vẫn tiếp diễn. Trước tình hình đó, đảng ủy, chỉ huy đồn cùng với cấp ủy, ban giám hiệu các trường học trên địa bàn tích cực phối hợp, triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó chương trình “Tiết học biên cương” là một trong những hoạt động cụ thể hóa chương trình phối hợp.

Chúng tôi có dịp được tham gia một tiết học ngoại khóa tại cột mốc biên giới số 281 giữa Việt Nam và Lào, chương trình đã được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn phối hợp cùng các trường học trên địa bàn triển khai từ đầu năm 2020 tới nay. “Tiết học biên cương” do Thượng úy Lò Văn Hậu, Phó trạm trưởng Trạm Kiểm soát Cửa khẩu Tén Tằn lên lớp. Với thời gian 45 phút, các cán bộ biên phòng truyền tải đến học sinh những kiến thức cơ bản về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam; phổ biến các kiến thức về ma túy, tác hại của ma túy và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; một số nội dung cơ bản trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; quy chế, hiệp định biên giới...

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng úy Lò Văn Hậu, Phó trạm trưởng Trạm Kiểm soát Cửa khẩu Tén Tằn, cho biết: “Ngoài việc xây dựng giáo án với nội dung bài giảng sao cho phù hợp với từng lứa tuổi, từng bậc học thì trong mỗi tiết học, chúng tôi còn lồng ghép tổ chức các trò chơi, làm cho bài giảng về pháp luật trở nên nhẹ nhàng, mềm mại hơn. Qua đó, tạo sự hứng khởi, giúp các em học sinh dễ hiểu, dễ nhớ nội dung bài giảng. Đồng thời việc hình thành ý thức, trách nhiệm từ nhỏ sẽ tạo nên những suy nghĩ, hành động đúng đắn cho các em trong việc tham gia cùng bộ đội bảo vệ biên cương của Tổ quốc trong tương lai”.

Em Lương Thị An, Trường THCS Tén Tằn, chia sẻ: “Trước giờ đồng bào trong bản của em vẫn thường tự do qua lại bên kia biên giới thăm bạn bè, người thân và mang hàng đi trao đổi, mua bán. Em cũng không hiểu rõ khái niệm đường biên giới là thế nào và càng không hiểu các quy định về bảo vệ chủ quyền. Từ khi được tham gia “Tiết học biên cương” em mới hiểu về trách nhiệm, ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc, ý nghĩa thiêng liêng của chủ quyền biên giới quốc gia”.

Bằng phương pháp truyền đạt thiết thực, dễ hiểu, các chiến sĩ biên phòng đã lựa chọn các nội dung, ví dụ cụ thể, sát với thực tế địa bàn và phù hợp với nhận thức của học sinh khu vực biên giới. Ngoài học lý thuyết, các em còn được đi tham quan thực tế cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, tìm hiểu thực địa một số biển báo trong khu vực biên giới, hệ thống cột mốc chính, mốc phụ... Đồng thời, các em còn nghe kể về truyền thống của đơn vị và Nhân dân địa phương trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Mô hình “Tiết học biên giới” được đồn biên phòng tổ chức theo quý, luân phiên giữa các lớp học và bậc học. Mục tiêu của mô hình không chỉ dừng lại ở việc cung cấp, phổ biến kiến thức pháp luật về biên giới; mà sau khi tham gia lớp học, mỗi thầy, cô giáo, mỗi học sinh đều trở thành một tuyên truyền viên tích cực.

Tại Đồn Biên phòng Hoằng Trường (Hoằng Hóa), thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân khu vực biên giới, vừa qua, đơn vị đã phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Hoằng Trường biên soạn chương trình “Tiết học biên cương” để chuyển tải đến toàn thể học sinh nhà trường những nội dung cơ bản về biên giới quốc gia; một số nội dung thời sự về biên giới đất liền và biên giới biển, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại Nhân dân khu vực biên giới.

Thầy giáo Lê Văn Hùng, Trường THCS Hoằng Trường nhìn nhận, việc đưa “Tiết học biên cương” vào dạy ngoại khóa cho các em học sinh là rất thiết thực và ý nghĩa. Các em học sinh sẽ hiểu rõ những khái niệm, trang bị kiến thức về biên giới, lãnh thổ, về chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Khi về nhà, các em còn tuyên truyền trực tiếp đến gia đình và cộng đồng, từ đó người dân có sự tự giác hơn trong việc chấp hành pháp luật, giữ gìn biên cương của Tổ quốc. Không chỉ học sinh, giáo viên cũng nắm thêm được nhiều kiến thức thực tế, hiểu sâu về lĩnh vực biên giới.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Tiết học biên cương”, thời gian tới Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở và các nhà trường trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để “Tiết học biên cương” mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là giúp các em học sinh trên địa bàn biên giới thêm hiểu về trách nhiệm, ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc và ý nghĩa thiêng liêng của chủ quyền biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Hoàng Lan