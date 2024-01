Đưa Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp phát triển xứng tầm lợi thế

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) và các Khu công nghiệp (KCN) tập trung rà soát, điều chỉnh những bất cập, chồng chéo, chưa thống nhất giữa các loại quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thu hút đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các DN, tạo chuyển biến thực sự rõ nét trên các lĩnh vực...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 8/1, Ban Quản lý KKTNS và các KCN tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Quản lý KKTNS và các KCN; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Vượt khó hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Năm 2023, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và nỗ lực, Ban Quản lý KKTNS và các KCN đã tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp (DN) đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và quyết tâm xây dựng KKTNS và các KCN phát triển bền vững.

Đồng chí Trần Chí Thanh, Phó Trưởng Ban Quản lý KKTNS và các KCN báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị năm 2023.

Theo báo cáo của đơn vị, năm 2023, giá trị sản xuất kinh doanh của các DN tại KKTNS và các KCN đạt 236.830 tỷ đồng, bằng 99,8% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 3,32 tỷ USD, bằng 99% so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt hơn 7 tỷ USD, bằng 76,6% so với cùng kỳ. Các DN đã nộp ngân sách nhà nước 22.922 tỷ đồng, bằng 88,5% so với cùng kỳ và giải quyết việc làm cho hơn 97.800 lao động.

Trong năm, tại KKTNS và các KCN có 21 dự án được cấp mới, bao gồm 15 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 10.819 tỷ đồng và 6 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 49 triệu USD.

Lũy kế đến nay, tại KKTNS và các KCN đã thu hút được 725 dự án, trong đó có 650 dự án đầu tư trong nước và 75 dự án đầu tư nước ngoài.

Trưởng Ban Quản lý KKTNS và các KCN Nguyễn Tiến Hiệu phát biểu tại hội nghị.

Để tạo cơ sở pháp lý và thuận lợi cho việc triển khai thủ tục đầu tư, đơn vị đã tổ chức lập và trình duyệt 22 dự án quy hoạch; tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ký ban hành Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng cụm đảo Hòn Mê, tỉnh Thanh Hóa theo hướng kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội; lập phương án quy hoạch phát triển hệ thống các khu kinh tế, KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Ban Quản lý KKTNS và các KCN báo cáo kết quả hoạt động công đoàn.

Ban tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chuyển đổi số; chú trọng triển khai các dự án đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội và quản lý xây dựng; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Đơn vị cũng thường xuyên rà soát, giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN; việc thực hiện các chế độ, chính sách dành cho người lao động theo quy định của pháp luật. Kịp thời đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ các DN hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai xây dựng và sản xuất, kinh doanh các dự án, chấp hành các quy định về đầu tư, quy hoạch xây dựng, môi trường và nhiều quy định khác.

Đồng chí Bùi Tuấn Tự, Phó Trưởng ban Quản lý KKTNS và các KCN báo cáo công tác đảng.

Năm 2024, Ban Quản lý KKTNS và các KCN xây dựng mục tiêu tổng giá trị sản xuất đạt 275.000 tỷ đồng; tổng giá trị xuất khẩu đạt 4,5 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước đạt 25.000 tỷ đồng; giải quyết thêm việc làm cho khoảng 14.000 lao động.

Để thực hiện mục tiêu trên, đơn vị đang xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ; chủ động tiếp cận, tìm hiểu, hỗ trợ các đối tác, tập đoàn lớn, công nghệ cao, vận hành các chuỗi giá trị trong nước và nước ngoài; thường xuyên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là hoạt động của các dự án lớn, có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tạo việc làm; đôn đốc, hỗ trợ tạo mọi điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai sớm đưa vào hoạt động.

Cùng với đó, Ban cũng sẽ tích cực, triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ DN vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn; tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình phát triển KKTNS và các KCN giai đoạn 2021 - 2025 và Đề án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các KCN trong KKTNS nhằm tạo mặt bằng thu hút các dự án mới.

Quyết liệt, tận tâm, tận lực trong thực hiện nhiệm vụ

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị tổng kết, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung liên quan tới công tác phối hợp trong thực hiện các đồ án quy hoạch; khẳng định cần thiết phải rà soát, có biện pháp xử lý đối với các dự án chậm tiến độ; nâng cao trách nhiệm trong công tác lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu chuyển đổi đất lúa để thực hiện các dự án công nghiệp, dịch vụ thương mại...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý KKTNS và các KCN đã đạt được trong năm vừa qua với một khối lượng công việc lớn.

Đặc biệt, đồng chí đánh giá cao công tác nắm bắt, hỗ trợ hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh của Ban quản lý đối với các DN, đưa các chỉ tiêu đóng góp về kinh tế của KKTNS và các KCN chiếm khoảng 50% trong bối cảnh đặc biệt khó khăn hiện nay, thực hiện hoàn thành nhiều quy hoạch quan trọng.

Để tranh thủ những thời cơ, thuận lợi, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị tập thể lãnh đạo và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý KKTNS và các KCN tỉnh tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm, tận lực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải bám sát các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của tỉnh, địa phương, đơn vị, chủ động đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các công việc, nhiệm vụ thuộc phạm vi phụ trách được thông suốt, hoàn thành đúng kế hoạch, không bị đình trệ do nguyên nhân chủ quan. Cần kiên quyết điều chuyển, thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu kém, vi phạm kỷ luật, kỷ cương, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ. Đây là một yêu cầu rất cấp bách hiện nay, nhằm khắc phục ngay tình trạng quan liêu, chủ quan, lơ là, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu đơn vị khẩn trương rà soát, ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024 để tổ chức triển khai thực hiện.

Ngay sau hội nghị, Trưởng ban Quản lý KKTNS và các KCN khẩn trương nghiên cứu, lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2024 để tập trung chỉ đạo thực hiện, trong đó cần xác định rõ nội dung công việc; phân công lãnh đạo Ban, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, phân công đơn vị chủ trì thực hiện và đơn vị phối hợp; dự kiến thời gian hoàn thành và kết quả đạt được.

Cùng với đó, đồng chí đề nghị Ban tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch; trọng tâm là khẩn trương hoàn thành việc lập, thẩm định và trình phê duyệt các quy hoạch phân khu chức năng chính theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKTNS; tập trung rà soát, điều chỉnh những bất cập, chồng chéo, chưa thống nhất giữa các loại quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thu hút đầu tư; tập trung rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các DN, tạo chuyển biến thực sự rõ nét trên các lĩnh vực, nhất là về thủ tục đầu tư kinh doanh, tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng KCN, chất lượng nguồn nhân lực...

Trước mắt, cần khẩn trương tập trung hoàn thành các quy hoạch phân khu các KCN; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng khu kinh tế, KCN, các dự án kết nối KKTNS với các khu vực trọng điểm của tỉnh; đặc biệt là khẩn trương hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động KCN số 3 - KKTNS và KCN Lam Sơn - Sao Vàng trong năm 2024.

Tích cực hỗ trợ hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để khởi công các dự án lớn, trọng điểm trong khu kinh tế như Tổ hợp sản xuất hóa chất Đức Giang; Nhà máy điện khí LNG Nghi Sơn; hoàn thành việc chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Phú Quý, KCN phía Tây TP Thanh Hóa, KCN Giang Quang Thịnh (Thiệu Hóa) và Khu bến Bắc Nghi Sơn mở rộng - Cảng biển Thanh Hóa...

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng Ban Quản lý KKTNS và các KCN trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Quản lý KKTNS và các KCN trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Công đoàn Ban Quản lý KKTNS và các KCN tặng Giấy khen cho các đoàn viên xuất sắc.

Ban Quản lý KKTNS và các KCN ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tại hội nghị, Ban Quản lý KKTNS và các KCN đã triển khai nhiệm vụ năm 2024, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Minh Hằng