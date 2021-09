Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo các biện pháp cấp bách nhằm khống chế, đẩy lùi dịch COVID-19 tại các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn

Ngày 2-9, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo các biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát dịch, bệnh COVID-19 trên địa bàn các huyện Hậu Lộc và Nga Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Nga Sơn.

Cùng tham gia có các đồng chí: Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC).

Lãnh đạo huyện Hậu Lộc báo cáo nhanh về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Theo báo cáo nhanh của huyện Hậu Lộc, 2 ca F0 trong cộng đồng mới phát hiện trên địa bàn huyện là vợ chồng, có địa chỉ thường trú tại khu Trung Đức, thị trấn Hậu Lộc. Trong đó, người chồng từng điều trị tại khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực từ ngày 22 đến ngày 26/8. Sáng ngày 26/8, hai vợ chồng đã thuê xe ô tô chở từ Bệnh viện về nhà, lái xe trú tại khu Minh Hòa, thị trấn Hậu Lộc. Đến chiều và tối qua 1/9, kết quả test nhanh và xét nghiệm RT – PCR đều khẳng định 2 trường hợp bị dương tính với Sars-CoV-2. Ngay sau khi xác định các ca F0, huyện Hậu Lộc đã tổ chức truy vết, test nhanh, lấy mẫu xét nghiệm và tiến hành cách ly các trường hợp F1, F2 theo quy định. Đến sáng 2/9, huyện đã truy vết được 70 trường hợp F1, 500 trường hợp F2 và đã quyết định cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với nơi 2 ca bệnh sinh sống, đồng thời áp dụng Chỉ thị 15 đối với toàn thị trấn Hậu Lộc…

Phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của huyện Hậu Lộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Sau một thời gian dài kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đây là lần đầu tiên, Hậu Lộc ghi nhận các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đây là ổ dịch rất phức tạp, nếu không triển khai ngay các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt sẽ dẫn tới những diễn biến phức tạp, khó kiểm soát hơn. Cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng của huyện Hậu Lộc đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong triển khai một số biện pháp phòng chống dịch bệnh; nhưng với tính chất phức tạp của ổ dịch, các biện pháp mà huyện áp dụng là chưa đủ mạnh và cần phải làm quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, để nhanh chóng khoanh chặt “vùng đỏ”, bảo vệ “vùng xanh”. Trước mắt, huyện cần chuyển ngay trạng thái từ phòng dịch sang chủ động tấn công dịch bệnh để trong thời gian nhanh nhất, ngắn nhất phải ngăn chặn, đẩy lùi, cương quyết không để lây nhiễm các ca F0 sang các địa bàn khác.

Để thực hiện được mục tiêu trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Hậu Lộc phải phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân thấy rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với cấp ủy, chính quyền tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, để mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, mỗi làng, xóm, khu dân cư, mỗi xã, thị trấn và cả huyện là một pháo đài trong phòng, chống dịch bệnh, với mục tiêu bảo vệ an toàn, sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân là trên hết và trước hết. Trên tinh thần ấy, huyện Hậu Lộc cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh về nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các văn bản mới ban hành gần nhất và thực hiện ngay một số biện pháp cấp bách, đó là: Quản lý chặt người ra vào địa bàn, tuyên truyền để người dân thực hiện “ai ở đâu ở đó”; rà soát người dân trở về địa bàn từ ngày 10/8 đến nay, nhất là những người đi từ các vùng dịch có nguy cơ lấy nhiễm cao như thị trấn Nông Cống, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, thị trấn Nga Sơn thì cần có những biện pháp mạnh để thực hiện cách ly phù hợp với từng đối tượng. Cùng với đó, cần thực hiện nhanh việc truy vết, xét nghiệm, triển khai test nhanh tầm soát đối với những vùng có nguy cơ cao, xét nghiệm PCR đối với trường hợp F1.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo huyện Hậu Lộc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước hết ban hành quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn huyện Hậu Lộc từ 18 giờ ngày 2/9; riêng thị trấn Hậu Lộc áp dụng Chỉ thị 16 trong 7 ngày, bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 2/9. Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh, huyện điều chỉnh hình thức cách ly, giãn cách xã hội phù hợp đối với từng địa bàn. Đồng thời, tiếp tục triển khai các biện pháp vận động mọi người tự khai báo và nhanh chóng truy vết triệt để các trường hợp liên quan; khẩn trương thực hiện xét nghiệm sàng lọc, đến 12 giờ ngày 2-9 xét nghiệm xong F1, 18 giờ xét nghiệm xong F2, 6 giờ sáng 3-9 xét nghiệm xong F3. Cùng với đó, triển khai thực hiện test nhanh tầm soát toàn thị trấn Hậu Lộc, các địa bàn có đông dân cư. Công tác xét nghiệm phải khẩn trương, đúng đối tượng, khoa học, an toàn, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong việc lấy mẫu xét nghiệm. Tỉnh sẽ ưu tiên hỗ trợ cho huyện các kít test nhanh kháng nguyên để Hậu Lộc triển khai thực hiện.

Đối với vấn đề cách ly, huyện cần lựa chọn các trường mầm non, các công sở dôi dư để thành lập khu cách ly tập trung, có phương án tổ chức cách ly tại gia đình nhưng phải bảo đảm đúng quy định. Bên cạnh đó, huyện Hậu Lộc phải chủ động lực lượng tại chỗ để tham gia phòng, chống dịch bệnh; đồng thời sẵn sàng kích hoạt khu điều trị riêng cho bệnh nhân F0 tạo Bệnh viện Đa khoa huyện theo mô hình bệnh viện trong bệnh viện. Tiếp tục vận động xã hội hóa trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống COVID-19, nhất là từ sự ủng hộ, giúp đỡ của những người con xa quê.

Đồng chí yêu cầu, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, huyện phải triển khai các kênh phân phối, cung cấp đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ sinh hoạt và đời sống nhân dân; tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn xã hội để người dân tự giác, yên tâm tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận buổi với lãnh đạo huyện Nga Sơn.

Tại huyện Nga Sơn, sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện; phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Từ ngày 30-8 đến nay, trên địa bàn huyện đã xuất hiện một ổ dịch có diễn biến rất phức tạp, ngấm sâu vào trong cộng đồng, có tốc độ lây lan nhanh và mạnh, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, đời sống của Nhân dân. Trước tình hình trên, tỉnh đã quyết định áp dụng những biện pháp chống dịch ở mức cao, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, nhằm nhanh chóng dập dịch, đưa Nga Sơn trở về trạng thái an toàn. Đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được bước đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện; đến nay ổ dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, hạn chế lây lan ra diện rộng. Tuy nhiên, Đồng chí cũng chỉ rõ những mặt còn hạn chế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua và yêu cầu huyện Nga Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Tình hình dịch bệnh sắp tới sẽ còn rất phức tạp; do vậy, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không quá lo lắng, hoang mang, phải thực sự bình tĩnh để có những quyết định đúng đắn trong phòng, chống dịch. Bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh, huyện cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhất là quy định về giãn cách và cách ly xã hội; xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người, mọi nhà nhận thức đúng đắn và vào cuộc tham gia phòng, chống dịch. Khẩn trương rà soát, truy vết triệt để các trường hợp có yếu tố dịch tễ, không chỉ ở ổ dịch khu phố Long Khang, mà phải rà soát, nắm bắt cho hết những trường hợp trở về từ các vùng dịch, sàng lọc đối tượng, đánh giá nguy cơ để áp dụng biện pháp phòng dịch phù hợp. Bên cạnh đó, cần kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn; tiếp tục thực hiện việc truy vết, xét nghiệm để sàng lọc, phát hiện các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao trên tinh thần phải đúng đối tượng, bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả, không để lây nhiễm dịch bệnh trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm. Kiểm soát chặt chẽ việc cách ly tập trung và cách ly tại nhà, không để lây nhiễm chéo. Chuẩn bị sẵn sàng cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 ngay tại Bệnh viện đa khoa huyện. Làm tốt công tác đảm bảo hậu cần, nhất là ở các khu vực phong tỏa, với tinh thần “Tự lực, tự cường” và dựa vào sức mình là chính; đồng thời đấu mối với Ủy ban MTTQ tỉnh để chuẩn bị và tặng các gói quà an sinh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện cách ly xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất đối với những cơ sở đảm bảo yêu cầu phòng dịch, các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; quyết tâm cao nhất để giữ vững bình yên, bảo vệ an toàn sức khỏe và tính mạng của người dân.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 10 ở xã Nga Điền, nơi giáp ranh giữa huyện Nga Sơn với huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Minh Hiếu