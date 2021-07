Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn” “đền ơn đáp nghĩa” tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2021), trong 2 ngày 10 và 11-7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ tại Hang Tám Cô, mộ chị Nguyễn Thị Sặng, các nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Tham gia đoàn có đồng chí Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại tỉnh Quảng Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đến dâng hương, dâng hoa viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ở Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng tài ba lỗi lạc của Việt Nam và thế giới, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đến dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Hang Tám Cô, thuộc địa bàn xã Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn tỏ lòng thành kính, biết ơn trước sự hy sinh anh dũng của 8 liệt sĩ thanh niên xung phong quê huyện Hoằng Hóa đã công hiến tuổi thanh xuân trong khi làm nhiệm vụ mở đường, bảo đảm giao thông trên con đường 20 Quyết Thắng, trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, để đánh thắng đế quốc Mỹ, thống nhất non sông liền một dải.

Đoàn cũng đến dâng hương viếng mộ liệt sĩ Nguyễn Thị Sặng, quê TP Thanh Hóa đã hy sinh tại hang Y Tá, dốc Ba Thang trên con đường 20 Quyết Thắng, là tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trên đường 20 Quyết Thắng, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã có hàng trăm, hàng ngàn chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã anh dũng hi sinh giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vỹ. Máu của các anh, các chị đã hòa vào lòng đất, cỏ cây Trường Sơn cho Tổ quốc non sông liền một dải; cho Đất nước, dân tộc có ngày độc lập, hòa bình, cho Nhân dân được tự do, ấm no, hạnh phúc.

Đoàn cũng đã đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong Thọ Lộc, thuộc địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nơi yên nghỉ của hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đội Thanh niên xung phong 25 thuộc Ban xây dựng 67 anh hùng, trong đó có hơn 200 người con Thanh Hóa đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Tại tỉnh Quảng Trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.263 anh hùng liệt sĩ đã không tiếc thân mình anh dũng chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương khu nghĩa trang tỉnh Thanh Hóa, thuộc Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Dâng hoa và thắp nén hương thơm ở khu nghĩa trang tỉnh Thanh Hóa, thuộc Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn tưởng nhớ hơn 1.000 anh hùng liệt sĩ, những người con xứ Thanh đã không tiếc máu xương, kiên cường chiến đấu trong mưa bom, bão đạn để giành thắng lợi trên các chiến trường, cùng với quân và dân cả nước đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.

Đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9, nơi có gần 400 mộ phần liệt sĩ Thanh Hóa; Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca, nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn không khỏi xúc động trước những tấm gương quả cảm, anh dũng, hy sinh trước bom đạn của kẻ thù để cùng với quân và dân cả nước làm nên ngày đại thắng 30-4-1975 thống nhất đất nước.

Trong không khí xúc động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã viết vào sổ truyền thống ở Nghĩa Trang liệt sĩ quốc gia đường 9 với dòng chữ: Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2021), Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc và hạnh phúc muôn đời của Nhân dân.

Trước anh linh các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, không ngừng phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tập trung trí tuệ và nguồn lực, quyết tâm xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương tại Thành cổ Quảng trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn nghe giới thiệu 81 ngày đêm anh dũng chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị.

Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca.

Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh

Đến dâng hoa, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, thay mặt Đảng bộ, quân và dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã thắp hương lên từng phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính vô hạn trước công lao trời biển của các Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân, làm rạng danh cho Tổ quốc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đỗ Trọng Hưng cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Nhân dân tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị đã thường xuyên quan tâm chăm sóc mộ phần các liệt sĩ, trong đó có các liệt sĩ là con em tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng lưu ý các ngành, các cấp trong tỉnh cần quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; thường xuyên chăm lo làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, các gia đình có công với cách mạng, thực hiện tốt đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, của dân tộc ta.

Minh Hiếu