Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thăm và chúc tết tại Thanh Hóa

Ngày 23-1, tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp đoàn cán bộ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) do Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng làm trưởng đoàn đến thăm và chúc tết tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng và các lãnh đạo Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đến thăm và chúc tết tỉnh Thanh Hóa.

Dự buổi tiếp có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thuỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tich Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, huyện Quan Sơn và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng vui mừng được đón tiếp Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng và các thành viên trong đoàn Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đến thăm, chúc tết và có nhiều phần quà có ý nghĩa trao tặng tỉnh Thanh Hóa.

Trong không khí đầm ấm của ngày giáp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng vui mừng thông tin về những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong năm 2021.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho biết, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do các làn sóng dịch COVID-19, nhưng với sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, linh hoạt, sáng tạo của lãnh đạo tỉnh, sự đồng lòng đoàn kết của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Thanh Hoá đã từng bước khắc phục, vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa kiểm soát tốt dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tết - xã hội; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững; các nhiệm vụ chính trị được triển khai kịp thời và thể chế hóa các Nghị quyết để đưa vào cuộc sống; đời sống Nhân dân được cải thiện, niềm tin và sự đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân và toàn xã hội được củng cố, tăng cường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định có được những kết quả, thành tích trên là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm rất lớn của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân; sự giúp đỡ hiệu quả, trách nhiệm của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, trong đó có vai trò quan trọng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Trong suốt nhiều năm qua, nhất là những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa đã được đón nhận tình cảm của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam bằng sự đồng hành, hỗ trợ chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư hạ tầng, an sinh xã hội, công tác phòng chống dịch cũng như các hoạt động thiện nguyện tại Thanh Hoá.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Mặc dù Thanh Hóa đã có những bước phát triển quan trọng, nhưng hiện nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định đang còn nhiều việc phải làm và cần phải nỗ lực cố gắng hơn nữa. Vì Thanh Hóa là tỉnh có diện tích rộng, đời sống người dân còn gặp khó khăn, nhất là ở khu vực miền núi.

Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã xác định phải có bước phát triển cao hơn và toàn diện hơn so với năm 2021, vì vậy Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả ngay từ những tháng đầu, quý đầu.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành của các Tập đoàn kinh tế lớn và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Trong đó giúp cho tỉnh Thanh Hóa về thông tin kinh tế - xã hội, đường hướng phát triển trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế. Tạo điều kiện về tín dụng nguồn vốn; quan tâm hỗ trợ cho tỉnh về các hoạt động an sinh xã hội…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ với sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Thanh Hóa và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam sẽ có những bước phát triển mới trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Phạm Quang Dũng bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá.

Thay mặt lãnh đạo Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá; chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2021. Đồng thời tin tưởng với những kết quả đạt được, trong năm 2022 với những thời cơ vận hội mà Thanh Hóa đang có sẽ hứa hẹn có những bước phát triển đột phá và bền vững.

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Phạm Quang Dũng cũng đã thông tin đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh những kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong năm 2021 - là một trong những Ngân hàng có quy mô tăng trưởng tín dụng lớn nhất nền kinh tế, qua đó góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Phạm Quang Dũng cũng đã thông tin những định hướng về phát triển hệ thống chi nhánh của Ngân hàng trên địa bàn Thanh Hóa và mong rằng các đồng chí lãnh đạo tỉnh quan tâm tạo điều kiện để Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam mở rộng hoạt động kinh doanh; đồng thời giới thiệu các doanh nghiệp là khách hàng của Ngân hàng cùng tham gia vào đầu tư tại Thanh Hóa góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Phạm Quang Dũng.

Chuẩn bị đón Tết nguyên đán Nhâm Dần, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Phạm Quang Dũng gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến cán bộ, Nhân dân, người lao động trong tỉnh đón Tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui tươi.

Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng và lãnh đạo Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tặng Quỹ Khuyến học tỉnh Thanh Hóa 1 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng và lãnh đạo Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tặng 2.000 suất quà tết cho các gia đình nghèo và có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng và lãnh đạo Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tặng 20 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn.

Nhân dịp vào thăm, chúc tết tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Phạm Quang Dũng đã tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến học tỉnh Thanh Hóa; 2.000 suất quà tết cho các gia đình nghèo và có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 1 tỷ đồng; 20 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nồng nhiệt chúc mừng những thành tích, kết quả mà Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã đạt được trong năm 2021, đồng thời tin tưởng với sự lãnh đạo của Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng và sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam sẽ có những bước phát triển mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định với những định hướng mà Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã hoạch định, tỉnh Thanh Hóa cam kết tạo điều kiện và phối hợp để Ngân hàng được mở rộng hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn những phần quà mà Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã tặng cho tỉnh Thanh Hóa và nhấn mạnh: Đây là những phần quà rất có ý nghĩa, tạo điều kiện khuyến khích thế hệ trẻ nỗ lực học tập; người dân thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn được sử dụng nước sạch và nhất là những suất quà tặng cho các hộ nghèo, hộ khó khăn để mọi người, mọi nhà được đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình.

