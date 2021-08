Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID 19 tại huyện Như Xuân

Ngày 18-8, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 ở xã Xuân Bình trên đường Hồ Chí Minh; kiểm tra phân viện Đa khoa Xuân Bình; khu cách ly tập trung tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Như Xuân và làm việc với cán bộ chủ chốt huyện về công tác phòng chống dịch COVID - 19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra, động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát liên ngành ở xã Xuân Bình trên đường Hồ Chí Minh.

Cùng tham gia có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Y tế và Công an tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát liên ngành ở xã Xuân Bình trên đường Hồ Chí Minh.

Đến kiểm tra, động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát liên ngành ở xã Xuân Bình trên đường Hồ Chí Minh giáp ranh với huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chia sẽ những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ và nhấn mạnh: Đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27-4 đến nay ngày càng diễn biến phức tạp, lan rộng đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và Thanh Hóa cũng bị ảnh hưởng rất lớn…

Được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng nhất trí của Nhân dân, đặc biệt là sự đóng góp của đội ngũ công an, quân đội, y tế, các đoàn thể trên các tuyến đầu, tỉnh Thanh Hóa đang kiểm soát được tình hình, tạo điều kiện cho Nhân dân yên tâm phát triển kinh tế - xã hội. Trong thành tích đó có đóng góp rất lớn của lực lượng tuyến đầu chống dịch đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, nỗ lực cố gắng và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang rất phức tạp, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, nhất là thời gian gần đây ngay bên cạnh tỉnh ta là tỉnh Nghệ An đang có nhiều ca dương tính với COVID -19. Chính vì vậy, lực lượng thực hiện nhiệm vụ cần phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm kiểm soát chặt người và phương tiện vào địa bàn, với phương châm “2 chống, 3 xây”, trong đó lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt ở Xuân Bình cần đặc biệt qun tâm đến việc chống xâm nhập dịch bệnh từ bên ngoài vào cộng đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ mong các cán bộ, chiến sĩ, y bác sỹ làm nhiệm vụ tại các chốt giữ gìn sức khoẻ, bảo vệ an toàn cho bản thân để phục vụ công tác phòng chống dịch; nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, có những cách làm khoa học trong việc thực thi nhiệm vụ. Có những cách làm phù hợp để động viên người dân đang trở về quê hương để tạo sự đồng thuận cao trong việc tự giác tham gia, chấp hành các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó cần xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh đây là một trong những chốt kiểm soát rất quan trọng nằm ở phía Tây Nam của tỉnh, vì vậy cấp ủy, chính quyền huyện Như Xuân cần tạo điều kiện hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần cho lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thành công “mục tiêu kép”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi và cảm ơn gia đình ông Lương Văn Cận ở xã Xuân Bình đã tạo điều kiện giúp đỡ lực lượng ở chốt kiểm soát liên ngành xã Xuân Bình trên đường Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ.

Nhân dịp này đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã tặng quà động viên và khẩu trang để cán bộ, chiến sĩ thực hiện phòng chống dịch COVID -19 tại chốt kiểm soát liên ngành ở xã Xuân Bình trên đường Hồ Chí Minh.

Đến kiểm tra phân viện Đa khoa Xuân Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Phân viện Đa khoa Xuân Bình được xác định là một trong những bệnh viện điều trị COVID với năng lực tối đa 100 bệnh nhân. Cơ sở đầu tư ban đầu tương đối tốt, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Đa khoa Như Xuân được phân bổ đảm bảo và đã chuẩn bị mọi phương án để sẵn sàng đón nhận bệnh nhân F0 và điều trị bệnh nhân khi có tình huống xảy ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh tinh thần chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID -19 của huyện Như Xuân nói chung và đội ngũ cán bộ y, bác sĩ bệnh viện Đa khoa Như Xuân nói riêng, đồng thời lưu ý cần phải chủ động các trang thiết bị để sẵn sàng điều trị bệnh nhân tốt nhất.

Đến kiểm tra khu cách ly tập trung tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Như Xuân đang thực hiện cách ly 53 người ở các tỉnh phía Nam và một số tỉnh, thành có dịch trong cả nước trở về (tại khu cách ly đã ghi nhận 15 ca dương tính với COVID -19), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao việc khu cách ly đã phân loại đối tượng từ các nơi trở về ở trong các khu cách ly được triển khai bài bản, khoa học, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Công tác hậu cần đã huy động sức mạnh của người dân và các đoàn thể để chăm lo cho đối tượng cách ly. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh còn nhiều phức tạp, số lượng người tự phát trở về vẫn còn, vì vậy đội ngũ cán bộ khu cách ly cần thực hiện việc bố trí người cách ly hợp lý, không để lây chéo trong khu cách ly. Cùng với đó, động viên công dân thực hiện việc cách ly nghiêm túc để sớm ổn định trở về gia đình, địa phương, tìm kiếm việc làm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đối với các em học sinh đang theo học tại trường, cấp ủy, chính quyền huyện Như Xuân thực hiện việc học sinh ở xã nào thì gửi về học tại các trường THCS ở xã đó đảm bảo đúng chương trình. Thực hiện thu phí phù hợp đối với những người cách ly. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ xử lý, với tinh thần bảo vệ sức khỏe tính mạng của Nhân dân là trước hết và trên hết.

Làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Như Xuân, sau khi nghe lãnh đạo huyện Như Xuân báo cáo tình hình công tác phòng chống dịch COVID -19 trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá rất cao cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc huyện Như Xuân trong thời gian vừa qua đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng chống dịch COVID -19 với tinh thần sáng tạo, quyết liệt nên đã kiểm soát tốt được tình hình.

Đến nay, mặc dù trên địa bàn huyện có 15 ca F0 nhưng đều ở các khu cách ly, không lây lan ra cộng đồng. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ hai vấn đề hạn chế mà Như Xuân cần rút kinh nghiệm đó là tại khu cách ly đã để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong phòng; việc xử lý rác thải y tế xử lý tại khu cách ly tập trung, tại bệnh viện và tại chốt kiểm dịch chưa tốt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Như Xuân.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Như Xuân nằm ở phía Tây Nam, là địa bàn rất quan trọng trong bản đồ phòng chống dịch bệnh COVID -19 của tỉnh. Là huyện có diện tích rất rộng, giáp ranh với tỉnh Nghệ An, một trong những cửa ngõ phía Tây Nam và có đường Hồ Chí Minh đi qua, có nhiều đường dân sinh, nhiều đường mòn, lối mở, nếu dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, không chỉ Như Xuân bị ảnh hưởng mà cả tỉnh cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy Như Xuân không chỉ bảo vệ cho mình mà còn bảo vệ cho tỉnh. Hiện nay tình hình diễn biến dịch bệnh COVID -19 đang rất phức tạp, nhất là ngay sát huyện Như Xuân, huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An đã có nhiều ca dương tính COVID -19. Chính vì như vậy, Như Xuân cần phải xác định công tác phòng chống dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trước hết và trên hết, đây được xác định là nhiệm vụ hàng đầu trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Như Xuân cần xác định rõ việc kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây nhiễm vào địa bàn. Cùng với đó cần làm tốt công tác phối hợp với chốt kiểm soát của tỉnh và 5 chốt phụ của huyện để kiểm soát tốt người ra vào địa bàn huyện. Kiểm soát chặt chẽ luồng phương tiện như xe chở hàng vào địa bàn, các trường hợp không đủ điều kiện kiên kiết không cho vào địa bàn.

Tuyên truyền, vận động các gia đình có con em đang ở các vùng có dịch “ai ở đâu ở yên đấy”, không tự ý về địa phương. Đối với vấn đề cách ly tập trung, cần nghiên cứu bố trí mỗi người 1 phòng, phòng cách phòng, khu cách khu, bố trí hết công năng khu cách ly mới chuyển sang khu khác. Trong khu cách ly phải thực hiện điều hành nghiêm ngặt không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Đối với vấn đề điều trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất Phân viện đa khoa Xuân Bình là bệnh viện điều trị COVID-19 và giao Sở Y tế tham mưu hỗ trợ đầu tư trang thiết bị đảm bảo công tác điều trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ trong công cuộc phòng chống dịch COVID -19 phải phát huy vai trò của Nhân dân, phải dựa vào dân, dựa vào gia đình và tổ giám sát cộng đồng, dựa vào hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyền truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền miệng.

Huyện cũng cần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và có phương án bố trí việc làm hoặc giới thiệu việc làm cho lao động sau cách ly. Chủ động trong công tác phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, nhất là ở những địa bàn xung yếu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hiện nay đang là thời điểm rất nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân trong huyện Như Xuân cần phải nỗ lực cao hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, đoàn kết hơn nữa để vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà động viên và khẩu trang cho y, bác sĩ Phân viện đa khoa Xuân Bình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà động viên và khẩu trang cho khu cách ly Trưởng Phổ thông dân tộc nội trú huyện Như Xuân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng khẩu trang cho huyện Như Xuân.

Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đỗ Trọng Hưng đã tặng quà động viên và khẩu trang để địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID -19.

