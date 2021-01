Đồng bộ giải pháp để đưa Việt Nam vào nhóm 50 quốc gia dẫn đầu về công nghệ thông tin

Năm 2021, Ngành TT&TT cần xây dựng Chiến lược an toàn thông tin không gian mạng Quốc gia; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng. Thực hiện đồng bộ giải pháp, từng bước đưa Việt Nam vào nhóm 50 quốc gia dẫn đầu về công nghệ thông tin, chỉ số cạnh tranh, vào nhóm 70 nước dẫn đầu về chính phủ điện tử...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội (ảnh khai thác)

Sáng 12-1, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông (TT&TT) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch phát triển ngành giai đoạn 2021-2025. Hội nghị được kết nối với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa, có đại diện lãnh đạo Sở TT&TT; một số sở, ngành và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TT&TT trên địa bàn.

Năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi do tác động của thiên tai, dịch bệnh COVID-19, song Ngành TT&TT đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Mạng lưới bưu chính - viễn thông và hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin Quốc gia có bước phát triển nhanh chóng, vững chắc trên phạm vi cả nước. Công nghệ thông tin, công nghệ số đã có sự phát triển mạnh mẽ, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Chương trình chuyển đổi số Quốc gia do Ngành TT&TT chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện với “mục tiêu kép” là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt Nam để vươn ra thế giới đã được lan tỏa sâu rộng với tốc độ nhanh chóng trên phạm vi toàn quốc.

Năm 2020, 6 lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ngành TT&TT đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và tiếp tục phát triển.

Toàn cảnh điểm cầu tại tỉnh Thanh Hoá

Trong đó, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ; Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông tiếp tục là một trong những ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của cả nước, đóng góp lớn vào GDP quốc gia.

Song song với việc thúc đẩy sự phát triển bùng nổ của công nghệ số, Ngành TT&TT đã có những bước đi quan trọng trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực này; hình thành nên bộ máy tổ chức quản lý Nhà nước về an toàn, an ninh mạng từ Trung ương đến địa phương.

Đồng thời, trong giai đoạn vừa qua Ngành TT&TT cũng đã khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Tại hội nghị, đại diện Bộ TT&TT đề xuất 4 nội dung, giải pháp điều hành trọng tâm nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021 và 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho sự phát triển của ngành giai đoạn 2021-2025.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng triển khai nhiệm vụ năm 2021 (ảnh khai thác)

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức toàn Ngành TT&TT trong năm 2020, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Đồng thời nhấn mạnh vị trí của ngành đối với sự hùng cường, thịnh vượng của đất nước. Nhất là việc chủ động, tiên phong của ngành trong xây dựng, đề xuất những giải pháp ứng phó, khắc phục, hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, năm 2021 nước ta có nhiều sự kiện quan trọng, do đó Ngành TT&TT cần xây dựng Chiến lược an toàn thông tin không gian mạng Quốc gia; Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng. Trong đó, vấn đề trọng tâm là bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Tự hào về những kết quả đạt được trong giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn trong giai đoạn tiếp theo Ngành TT&TT sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa Việt Nam vào nhóm 50 quốc gia dẫn đầu về công nghệ thông tin, chỉ số cạnh tranh, vào nhóm 70 nước dẫn đầu về chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc và thuộc nhóm 40 quốc gia dẫn đầu trên thế giới về an toàn thông tin mạng theo đánh giá của Liên minh Viễn thông quốc tế; Mức độ tăng trưởng về doanh thu an toàn thông tin mạng của doanh nghiệp Việt Nam trung bình hàng năm đạt từ 25 - 30%; Xây dựng ngành công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông Việt Nam có tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm gấp từ 2 - 2,5 lần tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước, đứng đầu trong các ngành có giá trị hàng xuất khẩu lớn của Việt Nam…

Song song với đó, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án, chiến lược phát triển ngành mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã giao phó, góp phần hiện thực hoá khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng…

Sau hội nghị trực tuyến, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa triển khai một số nội dung phát triển ngành năm 2021

Sau hội nghị trực tuyến, đại diện Sở TT&TT tỉnh đã nhấn mạnh năm 2021 Ngành TT&TT Thanh Hóa quyết tâm bám sát những nội dung, nhiệm vụ đã được thông qua tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tiếp tục phối hợp, quản lý tốt công tác báo chí - xuất bản, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại theo đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật. Đồng thời, lấy chuyển đổi số làm nhiệm vụ đột phá góp phần hiện thực hoá các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lê Hoà