Đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện với cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Như Xuân

Sáng 4-10, Huyện ủy Như Xuân đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện với cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Đức Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị đối thoại giữa Bí thư huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Như Xuân với cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo huyện thông tin tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2021, trong không khí thẳng thắn, cởi mở cán bộ hội viên phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã có 20 ý kiến đối thoại liên quan đến các vấn đề như: Vệ sinh an toàn thực phẩm; Bảo vệ môi trường; Công tác cán bộ nữ và chính sách cán bộ nữ, cán bộ hội; Tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản đặc biệt là sản phẩm cây ăn quả, rau; Vấn đề hôn nhân gia đình, giải quyết việc làm tại chỗ cho chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phụ nữ là mẹ đơn thân...

Qua lắng nghe, đại diện các phòng, ban chuyên môn và lãnh đạo huyện đã tiếp thu, làm rõ từng nội dung, nhóm vấn đề, qua đó giải đáp những thắc mắc của cán bộ hội viên phụ nữ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định qua đối thoại giúp lãnh đạo huyện trực tiếp lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, đề xuất cũng như nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của chị em phụ nữ và Nhân dân trong toàn huyện, từ đó kịp thời giải quyết những vấn đề mà Nhân dân trong huyện quan tâm. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh - trật tự, an toàn xã hội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn,

Quỳnh Nga