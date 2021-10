Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thảo luận về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Chiều 23-10, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Các ĐBQH tham dự thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Thanh Hóa.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn đã tham gia thảo luận về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn nhất trí cao với những nội dung các báo cáo được trình tại Kỳ họp; đồng thời tham gia một số ý kiến để làm rõ thêm tình hình tội phạn, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá cũng như trên địa bàn toàn quốc.

ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn nêu rõ: Trong năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19 gắn với công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn dân đã tích cực tham gia; chủ động nắm chắc tình hình; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm; đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Trong đó, Bộ Công an đã triển khai thực hiện quyết liệt các dự án, đề án như: Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân; Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, đảm bảo trật trự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn phát biểu ý kiến thảo luận.

ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn cũng đã phân tích, làm rõ thêm một số tồn tại đó là: Công tác xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật còn chưa đồng bộ, còn kẽ hở để các đối tượng phạm tội triệt để lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, nhất là đối với các tội phạm về kinh tế, tham nhũng; tội phạm sử dụng công nghệ cao. Mức hình phạt đối với một số hành vi phạm tội như: chống người thi hành công vụ; xâm phạm sức khỏe, nhân phẩm; xâm phạm môi trường... còn thấp, chưa đủ sức răn đe. Một số quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự chưa phù hợp với thực tiễn hiện nay mà chúng ta đang tiến hành các bước sửa đổi để ban hành bổ sung.

Bộ Công an đã bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 100% số xã, thị trấn trên toàn quốc đã đáp ứng được nhu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống đại dịch COVID-19 ở địa bàn cơ sở. Tuy nhiên, về cơ chế chính sách, các điều kiện để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ cho lực lượng này còn hạn chế, nhất là trụ sở làm việc và nơi ở cho các chiến sĩ.

Các ĐBQH hội tham dự thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, trình độ của một bộ phận cán bộ trực tiếp thi hành nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là trong các lĩnh vực phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tội phạm môi trường... Trang, thiết bị về khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực này còn hạn chế, làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trên, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn có những kiến nghị đó là: Quốc hội tiếp tục chỉ đạo, tăng cường công tác xây dựng, giải thích pháp luật hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; nhất là cho ý kiển, xem xét, thông qua các dự án luật liên quan trược tiếp đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan quan tâm, nghiên cứu quan tâm hỗ trợ về kinh phí, trang thiết bị, biên chế cho các lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống tội phạm ở các địa phương; nhất là xây dựng quy định có lộ trình trong việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp nguồn lãnh đạo và cán bộ ở các cấp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không nóng vội; bởi vì con người là trung tâm của chiến lược phát triển đồng thời là chủ thể phát triển.

Dự báo đại dịch COVID-19 vẫn có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, các đối tượng tội phạm lợi dụng tình hình để thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng tăng cường công tác phối hợp phát hiện, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm trên không gian mạng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm tín dụng đen, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, buôn bán hàng giả, các loại vật tư y tế, thuốc chữa bệnh không đảm bảo chất lượng; tội phạm không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh làm lây lan dịch bệnh gây hậu quả nghiêm trọng.

Quốc Hương