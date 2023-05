Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa làm việc với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan khối tư pháp

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 12-5, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án Nhân dân (TAND), Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) và Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh. Các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; một số ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Viện KSND, TAND và Cục THADS tỉnh.

Các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 4 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, 4 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế- xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Kinh tế tiếp tục có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 6,21%; sản xuất nông nghiệp ổn định, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi, sản lượng thủy sản tăng 5,7% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6,22%, có 17/26 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ; trong các ngành dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 16,5%; tổng lượng khách du lịch tăng 19,8%, doanh thu du lịch tăng 16,4%…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi làm việc.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã đề xuất, kiến nghị 7 vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội và 14 vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, tập trung vào việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong các Luật, Nghị định để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tháo gỡ các vướng mắc khi thi hành và tạo điều kiện thuận lợi, môi trường thông thoáng để phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, đồng thời làm tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ủy ban MTTQ tỉnh cũng tổng hợp, chuyển tới Đoàn ĐBQH tỉnh 6 nhóm vấn đề mà cử tri và Nhân dân trong tỉnh phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Theo đó, cử tri, Nhân dân trong tỉnh đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng nhiều nội dung liên quan đến phát triển sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân; cơ chế, chính sách, giáo dục - đào tạo và dạy nghề, đầu tư các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh; vấn đề về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng... Đặc biệt, cử tri và Nhân dân trong tỉnh đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm xã hội; Luật phòng cháy, chữa cháy, Luật Đất đai…

Đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã báo cáo về tình hình tội phạm, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm 2023; đại diện lãnh đạo TAND tỉnh báo cáo về công tác xét xử, thi hành các loại án 6 tháng đầu năm 2023; đại diện lãnh đạo Cục THADS tỉnh báo cáo công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023.

Các cơ quan này cũng kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

ĐBQH Bùi Mạnh Khoa phát biểu.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải phát biểu.

Các đại biểu dự buổi làm việc cũng tập trung thảo luận, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến tình hình của tỉnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã trao đổi, làm rõ thêm những nội dung được đề cập trong các báo cáo; phản ánh tới lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các ngành thuộc khối tư pháp một số vấn đề nổi cộm, bức xúc trong đời sống xã hội.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nêu rõ: Những thông tin mà các đại biểu cung cấp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 4 tháng đầu năm 2023, các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp và các kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các ngành trong khối tư pháp, là những tư liệu quý, xuất phát từ thực tiễn của tỉnh và ý kiến xác đáng của cử tri. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ, để báo cáo với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết. Trong đó, nhiều nội dung sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh phản ánh thông qua các hoạt động tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sắp diễn ra.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xét xử và thi hành án dân sự những tháng đầu năm 2023.

Đồng chí khẳng định, những tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song dưới sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục ổn định. Các cơ quan tư pháp trong tỉnh đã đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, hoạt động xét xử, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong 4 tháng đầu năm 2023; đồng thời đề nghị UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và ngành tư pháp cần bám sát các nhiệm vụ đã đề ra, để từ đó tổ chức triển khai thực hiện tốt, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan khối tư pháp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các ĐBQH tỉnh nghiên cứu kỹ để phản ánh tới Kỳ họp tại các phiên thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường, cũng như chuyển tới Chính phủ và các bộ, ngành xem xét giải quyết.

Quốc Hương