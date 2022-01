Đoàn đại biểu lực lượng cảnh sát Bộ Công an Lào thăm và làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa

Trong chương trình hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm giữa lực lượng cảnh sát Bộ Công an Việt Nam và lực lượng cảnh sát Bộ Công an Lào lần thứ XI, đoàn đại biểu tham dự hội nghị đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đại biểu tham dự hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm giữa lực lượng cảnh sát Bộ Công an Việt Nam và lực lượng cảnh sát, Bộ Công an Lào lần thứ XI thăm Trung tâm thông tin chỉ huy của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp và làm việc với đoàn có Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã báo cáo tổng quan về tình hình, đặc điểm, kết quả nổi bật của Công an Thanh Hóa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm trên tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào).

Thiếu tướng Ni Na Vông, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Bộ Công an Lào đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và hiệu quả trong công tác phối hợp giữa Công an tỉnh Thanh Hóa với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) trong công tác trao đổi thông tin, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy dọc tuyến biên giới 2 tỉnh.

Thiếu tướng Ni Na Vông, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Bộ Công an Lào tặng quà cho Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định trong những năm qua lực lượng Công an Thanh Hóa đã luôn đoàn kết, nỗ lực, cố gắng thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch của lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ và các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công an Việt Nam với các nước, nhất là đối với tỉnh Hủa Phăn (Lào). Trong đó, ngoài việc thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác phòng, chống ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phăn đã thống nhất chương trình xây dựng 32 trụ sở làm việc cho lực lượng công an cấp bản của tỉnh Hủa Phăn.

Nhân dịp này, các đại biểu đã đến thăm Trung tâm thông tin chỉ huy của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thái Thanh