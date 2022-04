Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào) hội đàm, ký kết Thỏa thuận hợp tác năm 2022

Nhận lời mời của Tỉnh ủy, Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn, sáng 11-4, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá làm trưởng đoàn, đã sang thăm, làm việc và chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn trao biên bản ký kết hợp tác.

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị chức năng và huyện Quan Sơn.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa dự hội nghị.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn dự hội nghị.

Về phía tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào có các đồng chí: Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó tỉnh Trưởng tỉnh Hủa Phăn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền, Ủy Ban mặt trận thống nhất tỉnh Hủa Phăn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Đăng Hùng, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Lào.

Thắm tình hữu nghị Thanh Hóa – Hủa Phăn

Với sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, nghĩa tình của đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền, Ủy Ban mặt trận thống nhất tỉnh Hủa Phăn, trong ngày làm việc đầu tiên (11-4), tại Trụ sở Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm và ký kết biên bản Thỏa thuận hợp tác năm 2022 giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn.

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn nồng nhiệt chào mừng và gửi tới đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn và các đồng chí trong đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng chí nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm ký kết hợp tác Thanh Hóa - Hủa Phăn; đồng thời tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn.

Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại buổi hội đàm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn phấn khởi thông báo với đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và một số thành tựu nổi bật trong năm 2021, cũng như định hướng chiến lược trong năm 2022. Đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có những giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và rất hiệu quả cho tỉnh Hủa Phăn trong việc phòng chống đại dịch COVID-19, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn bày tỏ hy vọng và mong muốn qua hội đàm lần này, hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn sẽ tiếp tục đề ra những mục tiêu, giải pháp phù hợp để phát huy tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên, vun đắp tình đoàn kết keo sơn, xây dựng hệ thống chính trị hai tỉnh vững mạnh. Đồng thời khẳng định: Dù tình hình trong khu vực và thế giới có thay đổi như thế nào, tỉnh Hủa Phăn sẽ nỗ lực hết sức cùng Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng bảo vệ và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kayson Phomvihan và Chủ tịch Supha Nuvong đã tạo nền móng, dày công vun đắp và coi đây là tài sản vô giá của hai dân tộc, hai tỉnh Hủa Phăn – Thanh Hóa.

Trong không khí thân mật, thắm tình hữu nghị sắt son, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị, chân thành của lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn dành cho đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa và bày tỏ vui mừng được tham dự hội đàm, ký kết Thỏa thuận hợp tác năm 2022 giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn tại tỉnh Hủa Phăn trong thời điểm đất nước Lào chuẩn bị bước sang năm mới. Đây cũng là sự kiện quan trọng nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nội dung Thoả thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn giai đoạn 2021-2025 đã ký kết.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban Chính quyền, Ủy ban Mặt trận xây dựng đất nước Lào tỉnh Hủa Phăn, các lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân các Bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn anh em; chúc tỉnh Hủa Phăn ngày càng phát triển và đạt được nhiều thắng lợi mới. Chúc tình hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Thanh Hoá - Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi hội đàm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng chúc mừng những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hủa Phăn trong năm 2021 vừa qua, đồng thời thông báo tới đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn về tình hình kinh tế - xã hội, những kết quả nổi bật trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2021 được nhận định, đánh giá là có nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm cao của các ngành, địa phương, sự đồng hành, chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là: Tỉnh Thanh Hóa đã tập trung rất cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công “Mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì và phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu được HĐND tỉnh quyết nghị; trong đó, một số chỉ tiêu kinh tế đạt kết quả nổi bật so với cùng kỳ và cả nước như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 đạt 8,85%, đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có mức tăng cao của cả nước và đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 5,43 tỷ USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 137.630 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ và cao nhất trong nhiều năm gần đây. Thu ngân sách Nhà nước đạt 39.519 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, vượt 50,4% so với dự toán, tăng 27,3% so với năm 2020 và đứng thứ 8 cả nước…

Toàn cảnh buổi hội đàm và ký kết thảo thuận hợp tác.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì ổn định và tiếp tục có chiều hướng phát triển tốt, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn qúy I ước đạt 12,9%, đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thu ngân sách nhà nước quý I bằng 41,8% dự toán và tăng 55% so với cùng kỳ. …

Đạt được những kết quả quan trọng nêu trên, ngoài sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, còn có sự hợp tác, hỗ trợ quý báu, sự động viên, cổ vũ kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hủa Phăn.

Hợp tác triển khai nhiều nội dung quan trọng

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh, tuy nhiên, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn vẫn nỗ lực triển khai được nhiều nội dung hợp tác quan trọng trên các lĩnh vực đối ngoại, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an – ninh, viện trợ… và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam - Lào và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Hai bên sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm ký kết hợp tác Thanh Hóa - Hủa Phăn. Chuyến thăm, làm việc lần này của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi các sự kiện diễn ra trong năm năm 2022.

Điện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, tỉnh Thanh Hóa thông qua Dự thảo thỏa thuận hợp tác toàn diện Thanh Hóa - Hủa Phăn năm 2022.

Với ý nghĩa đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn tại cả hai tỉnh, các chương trình, hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, giao lưu Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả hai bên. Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhận thức sâu sắc mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, từ đó, ý thức rõ hơn trách nhiệm và quyết tâm trong việc bảo vệ và gìn giữ mối quan hệ đặc biệt này.

Điện lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Hủa Phăn thông qua Dự thảo thỏa thuận hợp tác toàn diện Thanh Hóa - Hủa Phăn năm 2022.

Tại buổi hội đàm, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn đã thông qua Dự thảo thỏa thuận hợp tác toàn diện Thanh Hóa - Hủa Phăn năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng.

Trên tình thần hữu nghị, đoàn kết, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma đã thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung thoả thuận hợp tác năm 2022 giữa hai bên, như: Hai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của hai tỉnh nhận thức sâu sắc về truyền thống và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn ngày càng phát triển.

Hai tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư của tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn sang đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại mỗi tỉnh. Tiếp tục dành học bổng và tạo điều kiện cho cán bộ, học sinh và sinh viên sang học tập, nghiên cứu tại mỗi nước.

Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, xúc tiến du lịch giữa hai tỉnh nhân các sự kiện, ngày lễ lớn của hai nước và hai tỉnh. Phối hợp triển khai thực hiện Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới; tăng cường việc kiểm tra, giám sát thực hiện Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn…

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn ký Biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện Thanh Hóa – Hủa Phăn năm 2022.

Trước sự chứng kiến của các thành viên trong đoàn đại biểu cao cấp của hai tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện Thanh Hóa – Hủa Phăn năm 2022.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn trao tặng nhau những phần quà ý nghĩa

Nhận dịp này, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã trao tặng cho nhau những phần quà lưu niệm ý nghĩa thể hiện tình cảm gắn bó, bền chặt, thắm thiết và mong muốn mối quan hệ giữa Thanh Hóa – Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phong Sắc