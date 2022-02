Đoàn công tác của các nhà đầu tư Ấn Độ khảo sát, tìm hiểu đầu tư Dự án Khu công nghiệp Dược phẩm tại tỉnh Thanh Hóa

Ngày 13-2, đoàn công tác của các nhà đầu tư Ấn Độ cùng đối tác chiến lược là Công ty Cổ phẩn Tập đoàn Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Đại An đã đến thăm, khảo sát, tìm hiểu đầu tư Dự án Khu công nghiệp Dược phẩm tại tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và ngành, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp, làm việc với các nhà đầu tư Ấn Độ.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp và làm việc với các nhà đầu tư Ấn Độ.

Các nhà đầu tư Ấn Độ cùng đối tác chiến lược là Công ty Cổ phẩn Tập đoàn Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Đại An tại buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa.

Về phía đoàn công tác, có lãnh đạo Công ty SMS Pharmaceuticals LTD; Công ty Sri Avantika Contractor Ltd; Công ty TNHH Leaps and Bounds Consulting và Công ty cổ phần Tập đoàn Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Đại An.

Đại diện các nhà đầu tư Ấn Độ phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện các nhà đầu tư Ấn Độ cho biết: Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 tháng các nhà đầu tư Ấn Độ và Công ty cổ phần Tập đoàn Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Đại An quay trở lại Thanh Hóa để tìm hiểu về khả năng đầu tư dự án Khu công nghiệp Dược phẩm; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước thịnh tình của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đối với dự án này.

Sau thời gian làm việc, khảo sát tại các địa phương, Thanh Hóa trở thành một trong 2 tỉnh ở Việt Nam đang được các nhà đầu tư Ấn Độ lựa chọn kỹ lưỡng để đầu tư Dự án “Công viên Dược phẩm”.

Đây là khu công nghiệp chuyên biệt trong lĩnh vực dược phẩm, hướng tới việc thu hút các công ty dược phẩm toàn cầu kết nối, thiết lập cơ sở sản xuất, nâng cao khả năng tự chủ về dược phẩm, đưa Việt Nam lên bản đồ dược phẩm thế giới.

Dự án có quy mô khoảng 1.006 ha, trong đó giai đoạn 1 có quy mô khoảng 500 đến 600 ha; mức đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu USD; doanh thu xuất khẩu dự kiến đạt khoảng 3 tỷ USD mỗi năm và tạo việc làm cho 50 nghìn lao động trực tiếp và 200 nghìn lao động gián tiếp.

Các nhà đầu tư Ấn Độ bày tỏ, nếu thành công Dự án sẽ là đòn bẩy để Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển, sản xuất dược phẩm hàng đầu khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi tiếp và làm việc với các nhà đầu tư Ấn Độ.

Phát biểu tại buổi đón tiếp, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn vui mừng chào đón các nhà đầu tư Ấn Độ và Công ty cổ phần Tập đoàn Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Đại An đã đi khảo sát, tìm hiểu và lựa chọn Thanh Hóa trong số 2 tỉnh trên cả nước để nghiên cứu đầu tư dự án “Công viên Dược phẩm”. Đồng thời mong muốn và cam kết nếu các nhà đầu tư Ấn Độ lựa chọn và quyết tâm đầu tư dự án này tại Thanh Hóa, Thanh Hóa sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, để các nhà đầu tư triển khai dự án.

Giới thiệu khái quát tiềm năng, lợi thế riêng biệt, ưu đãi thu hút đầu tư nổi trội của Khu Kinh tế Nghi Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Khu Kinh tế Nghi Sơn nói riêng và Thanh Hóa nói chung, đã, đang và sẽ là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Đây là Khu kinh tế được nhận những ưu đãi cao nhất, đặc biệt nhất trên cả nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh vị trí giao thông thuận lợi của tỉnh, với đủ loại hình giao thông như: Hệ thống cảng biển nước sâu Nghi Sơn, Cảng Hàng không Quốc tế Thọ Xuân, đường bộ liên tỉnh xuyên suốt từ Bắc vào Nam, tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đang được đầu tư đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa; nguồn nhân lực dồi dào; giá thuê đất được ưu đãi cao. Tỉnh Thanh Hóa hiện có phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội đang đào tạo những sinh viên xuất sắc ngành y…

Đối với Dự án Khu công nghiệp Dược phẩm, tỉnh Thanh Hóa có thể đáp ứng các tiêu chí về đất đai, hạ tầng giao thông, hạ tầng cấp thoát nước, điện, nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ chế ưu đãi đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư.

Với thịnh tình của tỉnh và quyết tâm của nhà đầu tư dành cho dự án cùng những điều kiện thuận lợi, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn bày tỏ tin tưởng vào thành công của Dự án.

Cùng với đó, các ý kiến, đề xuất của nhà đầu tư tại buổi làm việc hôm nay sẽ được lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh nghiên cứu, trả lời, hỗ trợ, giúp đỡ các nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí cũng khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư. Bởi thành công của các nhà đầu tư cũng chính là sự thành công và phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Các nhà đầu tư đã đi khảo sát, tìm hiểu thực địa đầu tư dự án Khu công nghiệp Dược phẩm tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Các nhà đầu tư đã đi khảo sát, tìm hiểu thực địa đầu tư dự án Khu công nghiệp Dược phẩm tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Các nhà đầu tư đã đi khảo sát, tìm hiểu thực địa đầu tư dự án Khu công nghiệp Dược phẩm tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi; Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Nguyễn Tiến Hiệu cùng các nhà đầu tư đã đi khảo sát, tìm hiểu thực địa đầu tư dự án Khu công nghiệp Dược phẩm tại Khu công nghiệp số 6, 20, 21 thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã tặng hoa chào mừng các nhà đầu tư Ấn Độ đến khảo sát, tìm hiểu về Dự án Khu công nghiệp Dược phẩm tại tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã tặng phiên bản trống đồng Đông Sơn chào mừng các nhà đầu tư Ấn Độ đến khảo sát, tìm hiểu về Dự án Khu công nghiệp Dược phẩm tại tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã tặng hoa và phiên bản trống đồng Đông Sơn chào mừng các nhà đầu tư Ấn Độ đến khảo sát, tìm hiểu về Dự án Khu công nghiệp Dược phẩm tại tỉnh Thanh Hóa.

Trần Thanh