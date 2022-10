Đoàn công tác của Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Thanh Hóa

Sáng 20-10, đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Thanh Hóa về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và công tác quản lý, sử dụng đất an ninh trên địa bàn; công tác rà soát, sắp xếp các cơ sở nhà, đất của Công an tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự. Tham gia hội nghị có đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa, một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện các Cục nghiệp vụ và các phòng chức năng Công an tỉnh đã báo cáo tình hình công tác quản lý, sử dụng đất an ninh; công tác rà soát, sắp xếp các cơ sở nhà, đất của Công an tỉnh; công tác quy hoạch sử dụng đất an ninh; phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công và cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình làm việc của Công an một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề xuất, kiến nghị phương án xử lý một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến các cơ sở nhà, đất của Công an tỉnh, của một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ hậu cần của Công an tỉnh trong thời gian qua, đã tạo môi trường an toàn, thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Một số đề xuất, kiến nghị về bố trí quỹ đất an ninh, xây dựng cơ sở vật chất, doanh trại, nơi làm việc của các đơn vị Công an, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh để cùng thống nhất, từng bước tháo gỡ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, đối với lực lượng Công an, tỉnh Thanh Hóa luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an và đoàn công tác, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hậu cần mà Công an tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Công an tỉnh Thanh Hóa cần tập trung rà soát các chỉ tiêu công tác Bộ giao để chuẩn bị cho tổng kết năm 2022; triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Công an về các nhiệm vụ công tác của lực lượng Công an; công tác cải cách hành chính; công tác xây dựng lực lượng; công tác hậu cần, tài chính, xây dựng, trang bị cơ sở, vật chất, doanh trại của toàn lực lượng…

Công an tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự. Riêng về công tác quản lý, sử dụng đất an ninh; công tác rà soát, sắp xếp quỹ đất, cơ sở nhà, đất, doanh trại của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và của Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Thứ trưởng mong muốn UBND tỉnh và các ban, ngành chức năng của địa phương chung tay phối hợp với Bộ Công an sớm xây dựng, ổn định cơ sở vật chất, trụ sở làm việc để lực lượng Công an thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Một số vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo các Cục nghiệp vụ tập hợp để báo cáo đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an có phương án giải quyết.

Đình Hợp