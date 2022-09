Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa

Chiều 13-9, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương đã làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa về kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực và cải cách tư pháp (CCTP) 8 tháng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2022.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc, có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; thành viên Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo, cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Theo báo cáo, 8 tháng năm 2022, trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, nhiệm vụ được giao tăng, có nhiều việc mới, khó, phức tạp, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan chức năng, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hoá đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, khắc phục khó khăn, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã chủ trì, phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh uỷ quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa quy định của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP; làm tốt vai trò cơ quan thường trực của 2 Ban Chỉ đạo, nhất là tham mưu sớm thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, tổ chức Phiên họp thứ nhất để thông qua Quy chế, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ các thành viên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ trì, phối hợp rà soát 27 vụ việc khiếu kiện và các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự tại các địa phương để tham mưu Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, giữ vững an ninh, trật tự; theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ, kết quả giải quyết các vụ việc, vụ án diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo. Làm tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; tham mưu, phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ theo quy định. Công tác xây dựng cơ quan Ban Nội chính “trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” được quan tâm chú trọng.

Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo làm rõ một số nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc nắm tình hình, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kịp thời xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh - trật tự và các vấn đề trong công tác nội chính; một số vụ việc liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm…

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: Thanh Hóa luôn xác định công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các vụ việc lớn, phức tạp về trật tự xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cơ quan chức năng lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tư, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã nêu rõ kết quả hoạt động của tổ chức bộ máy Ban Nội chính Tỉnh ủy; hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; công tác chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo… Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Nội Chính Trung ương về hoạt động công tác nội chính PCTN, tiêu cực và CCTP của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại buồi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa thời gian qua góp phần tích cực vào công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy cần nhận thức rõ vai trò, bám sát chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP. Trong đó, tham mưu tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận quan tâm.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan nội chính, tư pháp đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, tham nhũng… Chú trọng công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư phục vụ nhiệm vụ nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm toán, tập trung vào những vấn đề dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, gây phiên hà, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ…

Quốc Hương