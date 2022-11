Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2022

Sáng 30-11, Ban chỉ đạo Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức diễn tập thực binh CC&CNCH tại Khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa). Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Diễn tập CC&CNCH tỉnh dự và chỉ đạo. Tham dự có đồng chí Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Diễn tập CC&CNCH tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Đây là cuộc diễn tập có quy mô cấp tỉnh, thu hút sự tham gia của hơn 700 người thuộc các lực lượng: PCCC cơ sở, cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ, đội ứng phó sự cố hóa chất, khám nghiệm hiện trường, công nhân và cảnh sát PCCC&CNCH, với hàng chục phương tiện, trang thiết bị đặc chủng. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp tác chiến của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và các lực lượng trên địa bàn tỉnh tham gia xử lý tình huống cháy lớn, ứng phó sự cố hóa chất. Đồng thời phổ biến, quán triệt, củng cố và bổ sung những kiến thức mới về công tác chữa cháy, giúp đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ nâng cao năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu dự cuộc diễn tập.

Các lực lượng đã tiến hành diễn tập với tình huống giả định: Do công nhân công vụ hàn cắt kim loại bên trong tầng 1, nhà C, Công ty TNHH giầy Sunjade không áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn cháy nổ, để xỉ hàn văng bắn vào hàng hóa dẫn đến bắt cháy. Do khu nhà có nhiều nguyên vật liệu dễ cháy, như: cao su, giấy và các hóa chất làm đế giày, nên ngọn lửa nhanh chóng phát triển thành đám cháy lớn.

Trong tình huống giả định, sau khi xảy ra cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã kịp thời hướng dẫn công nhân thoát ra ngoài an toàn.

Khi ngọn lửa bùng phát, bên trong khu nhà có hơn 200 công nhân đang làm việc và khoảng 800 công nhân đang làm việc tại các xưởng bên cạnh. Trong khi đó hệ thống báo cháy và chữa cháy của công ty đang bảo trì nên không hoạt động.

Lực lượng PCCC cơ sở tham gia dập tắt đám cháy.

Đám cháy nhanh chóng phát triển rộng, toả ra nhiều khói, khí độc và có nhiệt độ cao, có nguy cơ cháy toàn bộ khu nhà và gây sụp đổ công trình. Lực lượng PCCC cơ sở đã kịp thời ứng cứu, dùng phương tiện được trang bị sẵn để dập tắt đám cháy, cứu người bị nạn ra ngoài và cứu tài sản. Trong quá trình di chuyển tài sản trong kho ra ngoài, công nhân đã vô tình làm đỗ, vỡ một số thùng keo (hóa chất độc hại) khiến 3 người bị ngất do ngạt khí, kích ứng da, nguy cơ cao ảnh hưởng đến môi trường nếu bị phát tán ra ngoài. Tuy nhiên, do đám cháy phát triển nhanh đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của lực lượng PCCC cơ sở. Trong khi đó, vẫn còn 15 người ở tầng 1, 10 người ở tầng 2 khu nhà bị mắc kẹt, chưa thể thoát ra ngoài.

Sau khi đến hiện trường, Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng triển khai phương án cứu hỏa...

... và tổ chức cứu người bị nạn.

Tổ ứng phó sự cố hóa chất làm nhiệm vụ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện, trang thiết bị đặc chủng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai phương án CC&CNCH. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng trực tiếp đến hiện trường, huy động thêm các lực lượng, phương tiện, chỉ huy công tác chữa cháy, cứu người, cứu tài sản. Do đám cháy phát triển rộng, khả năng cao cháy lan sang xưởng bên cạnh và phát sinh sự cố hóa chất, nên lãnh đạo Công an tỉnh đã báo cáo, xin UBND tỉnh điều động thêm các lực lượng như quân đội, y tế, công thương… để kịp thời ứng cứu.

Nhân viên y tế tham gia diễn tập.

Sau gần 30 phút khẩn trương chữa cháy, các lực lượng đã nhanh chóng dập tắt đám cháy, xử lý thành công sự cố hóa chất và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy cuộc diễn tập tổng kết, rút kinh nghiệm sau diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo sau kết thúc diễn tập, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Diễn tập CC&CNCH tỉnh biểu dương các lực lượng đã phát huy cao độ tinh thần tập luyện, tham gia diễn tập thành công. Trong diễn tập, phương án chỉ huy CC&CNCH đã phát huy được phương châm “4 tại chỗ” khi có cháy nổ xảy ra. Khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tổ chức thực hiện, phối hợp hiệp đồng tác chiến và khả năng vận hành các trang thiết bị, phương tiện được thực hiện bài bản, nhuần nhuyễn và khoa học…

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Diễn tập CC&CNCH tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cuộc diễn tập là một bước chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản giúp nâng cao năng lực để các lực lượng sẵn sàng ứng phó khi có hỏa hoạn, tai nạn, sự cố xảy ra, nhất là những vụ cháy lớn, có phát sinh sự cố hóa chất, gây nguy cơ cao thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đồng thời đánh giá cao lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và các lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt công tác phòng ngừa nguy cơ hỏa hoạn, tai nạn, sự cố thông qua việc tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, như tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở có điều kiện về PCCC, đẩy mạnh công tác tuyên truyền…

Đại biểu tham gia tổng kết, rút kinh nghiệm sau cuộc diễn tập.

Cũng tại cuộc diễn tập, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ trong công tác PCCC. Đồng thời tổ chức thực hiện các biện pháp PCCC, mà trước hết là làm tốt công tác phòng ngừa nguy cơ hỏa hoạn từ sớm, từ xa…

Tại buổi tổng kết, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Diễn tập CC&CNCH tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 tập thể và 5 cá nhân; đồng chí Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập.

Đỗ Đức