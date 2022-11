ĐBQH Vũ Xuân Hùng (Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa) tham gia góp ý vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 14-11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Tham gia góp ý vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi), ĐBQH Vũ Xuân Hùng (Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa), Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội tán thành sửa đổi toàn diện Luật Đất đai; đồng thời nêu rõ đây là Luật có tác động đến mọi mặt đời sống và đến mọi người dân. Sửa đổi Luật lần này đã cơ bản bao quát nội dung phạm vi điều chỉnh. Trong đó, nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung đã đủ rõ, đủ chín, khắc phục những hạn chế, bất cập hiện hành hướng đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo đảm quyền người sử dụng đất và thúc đẩy sự phát triển. Đại biểu Vũ Xuân Hùng cũng bày tỏ tán thành với cách tiếp cận của dự thảo Luật theo nhóm nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Góp ý về quy định liên quan đến việc xác định tiêu chí và khoanh định khu vực tiếp cận đất đai theo đối tượng sử dụng liên quan đến quốc phòng, an ninh, đại biểu Vũ Xuân Hùng cho rằng khoản 5 Điều 74 dự thảo Luật quy định chưa phù hợp. Đại biểu Vũ Xuân Hùng lý giải:

Một là không bảo đảm tính tổng thể và thống nhất trong các quy định về hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nếu chỉ giới hạn trong phạm vi quy hoạch kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh thì sẽ không bao quát hết được các khu vực vị trí diện tích đất có giá trị về quốc phòng, an ninh nhưng không nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Hai là không bảo đảm tính logic trong hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là quy định về căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ba là, quy định giao cho Chính phủ xác định tiêu chí và khoanh định khu vực hạn chế tiếp cận đất đai theo đối tượng sử dụng đất liên quan đến quốc phòng, an ninh nhưng dự thảo Luật không đưa ra được các tiêu chí có tính chất nguyên tắc để Chính phủ hướng dẫn thực hiện.

Từ những lý do trên, đại biểu Vũ Xuân Hùng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung một điều quy định rõ nguyên tắc xác định tiêu chí và khoanh định khu vực hạn chế tiếp cận đất đai; đồng thời đề nghị bổ sung nội dung xác định khu vực hạn chế tiếp cận đất đai theo đối tượng sử dụng đất quốc phòng, an ninh.

Về căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, đại biểu Vũ Xuân Hùng đề nghị bổ sung thêm một khoản về nguyên tắc áp dụng trong trường hợp đất chưa có trong quy hoạch, kế hoạch đất sử dụng quốc phòng, an ninh nhưng cần phải thu hồi ngay để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong trường hợp cần thiết và cấp bách.

Ngoài ra, đại biểu Vũ Xuân Hùng cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm quy định giao đất để phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang. Đây là chủ trương lớn cần được thể chế làm rõ cơ sở xây dựng và hoàn thiện chính sách, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng, gắn bó và phục vụ lâu dài trong quân đội Nhân dân và công an Nhân dân.

