Đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Chiều 24-5, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 1 năm thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Theo báo cáo, sau 1 năm thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC, công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu cho UBND các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai đợt cao điểm, quy định điều kiện an toàn PCCC đối với nhà ở riêng lẻ, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh thực hiện, duy trì điều kiện an toàn PCCC.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) tại địa phương; UBND cấp xã đã từng bước nắm bắt được trách nhiệm và tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước PCCC và CNCH. Nhận thức, ý thức trách nhiệm về PCCC của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ hộ sản xuất, kinh doanh và người dân, người lao động đã có nhiều chuyển biến tích cực; trong đó đã tự giác ký cam kết bảo đảm an toàn về PCCC, khắc phục những thiếu sót, vi phạm về PCCC, mở lối thoát nạn thứ 2 qua ban công, lô gia, trang bị bình chữa cháy xách tay; tham gia các hoạt động trong lực lượng dân phòng, mô hình, phong trào PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình…

Nhiều địa phương đã kiềm chế về số vụ cháy xảy ra tại hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Trong đó, 3/63 địa phương không để xảy ra cháy; 52/63 địa phương có số vụ cháy giảm…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Công an một số đơn vị, địa phương còn chưa chủ động trong tham mưu, triển khai cao điểm, quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; công tác tuyên truyền chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả chưa cao, phần lớn các mô hình, phong trào PCCC hoạt động mang tính hình thức, không hiệu quả; nội dung kiểm tra chưa đầy đủ, không phát hiện, hướng dẫn kịp thời cho chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh khắc phục các thiếu sót, vi phạm về PCCC, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao; chưa duy trì thường xuyên các điều kiện an toàn về PCCC đối với khu dân cư…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được sau 1 năm thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị, địa phương; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đề nghị công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH sâu rộng, trực tiếp đến người dân thông qua nhiều hình thức, nội dung dễ hiểu và phù hợp với từng đối tượng. Thực hiện nghiêm túc công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, không để tình trạng chưa nắm được “thực trạng PCCC”, “bỏ sót” , “bỏ lọt” địa bàn và bảo đảm 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC được lập hồ sơ quản lý theo quy định.

Cùng với đó, xác định, lập danh sách địa bàn, khu vực trọng điểm, cơ sở có khả năng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi xảy ra cháy nổ trong khu dân cư để tăng cường các biện pháp quản lý về PCCC và CNCH. Rà soát, lập danh sách, xây dựng và nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn PCCC; phát huy phương châm “4 tại chỗ” trong PCCC. Thực hiện kiểm tra an toàn về PCCC đối với 100% hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở được phân cấp quản lý trong khu dân cư bảo đảm đủ số lượt theo quy định.

Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra chủ hộ gia đình, hộ kinh doanh, người đứng đầu cơ sở khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, kiến nghị; xử lý 100% hành vi vi phạm về PCCC và CNCH. Xây dựng, củng cố và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH của cơ quan công an đối với khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao, cơ sở nguy hiểm về cháy nổ trong khu dân cư. Tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, đề nghị truy tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm tạo sức răn đe, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC…

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng công an trong tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an để chủ động triển khai về công tác PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Đồng thời chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng các kế hoạch, phương án, quy định về công tác PCCC. Đề xuất các cấp, các ngành tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác PCCC và CNCH, đầu tư nguồn lực nâng cấp hạ tầng, cơ sở, xử lý, giải quyết các khó khăn, bất cập trong công tác PCCC và CNCH. Khi lập quy hoạch về đô thị và khu dân cư phải đảm bảo các điều kiện về công tác PCCC…

Quốc Hương