Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội

Chiều 13-10, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 9 tháng năm 2022 và giao ban công tác báo chí tháng 10-2022.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022. Theo đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt. Các lĩnh vực kinh tế tiếp tục có bước phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt khá so với kế hoạch, trong đó có một số chỉ tiêu đã vượt kế hoạch cả năm. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước vượt 33% dự toán và tăng 56% so với cùng kỳ. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị.

Về công tác báo chí, trong tháng 9 và đầu tháng 10-2022, các cơ quan báo, đài đã tập trung tuyên truyền, phản ánh kịp thời, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đặc biệt, các báo đã giành nhiều thời lượng tuyên truyền các sự kiện nổi bật như lễ khai giảng năm học mới; lễ hội Lam Kinh năm 2022 và kỷ niệm 10 năm Di tích lịch sử Lam Kinh được công nhận di tích quốc gia đặc biệt; các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh (10-10); Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10)...

Nội dung thông tin báo chí đăng tải trong tháng cơ bản đã được các sở, ngành, địa phương quan tâm kiểm tra, xác minh, xử lý; hầu hết các vấn đề báo chí phản ánh đều có cơ sở, các địa phương, đơn vị đã và đang khắc phục các tồn tại, vướng mắc. Trong tháng, tỷ lệ tin, bài tuyên truyền, phản ánh những vấn đề tích cực, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội duy trì trên 75%; tỷ lệ tin, bài phản ánh về những vấn đề bất cập, hạn chế ở các đơn vị, địa phương trong tỉnh gần 25%.

Đại diện cơ quan báo chí Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao những kết quả tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong 9 tháng năm 2022,đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, thu-chi ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư của tỉnh, đóng góp ngân sách của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tình trạng xuống cấp một số tuyến đê trong tỉnh; việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho phóng viên các cơ quan báo chí. Tình trạng ngập lụt khi trời mưa, tình trạng xuống cấp nhiều tuyến đường trong khu dân cư, tình trạng mất an ninh trật tự, “nhà không số, phố không tên”… ở TP Thanh Hóa.

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan báo chí, đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã tiếp thu, giải trình, làm rõ các vấn đề.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa trong việc thông tin kịp thời, có chất lượng những vấn đề lớn mà tỉnh đã triển khai thực hiện trong thời gian qua, nhất là những kết quả nổi bật tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 9 tháng năm 2022.

Để hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; về tiềm năng, lợi thế của Thanh Hóa trên các lĩnh vực; về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước diễn ra trong tháng 10 và tháng 11, như Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10), Ngày Vì người nghèo (17-10), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11)…

Cùng với đó, các cơ quan báo chí cần tuyên truyền sâu rộng gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả ở các địa phương, đơn vị, tạo sự lan tỏa cao trong xã hội. Trong quá trình tuyên truyền, đưa tin, phản ánh các vụ việc thanh tra, kiểm tra diễn ra trên địa bàn tỉnh cần bám sát kết luận của các cơ quan chức năng để tránh tuyên truyền sai lệch nội dung, chưa đúng với sự thật, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí cần tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” do Hội Nhà báo Việt Nam phát động; Kế hoạch số 09 của Hội Nhà báo tỉnh về phát động và triển khai thực hiện xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và người làm báo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sở Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí, tăng cường theo dõi hoạt động báo chí đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; kịp thời xử lý các sai phạm trong hoạt động báo chí, mạng xã hội.

Tố Phương