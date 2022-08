Dấu ấn những công trình hữu nghị trên đất Hủa Phăn

Chúng tôi có mặt tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào vào đúng dịp hai nước, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đang chuẩn bị tổ chức các hoạt động của Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào. Đến thăm những công trình do Thanh Hóa viện trợ cho tỉnh bạn, chúng tôi càng cảm nhận được mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, hiếm có giữa hai địa phương.

Công trình Nhà tiếp khách hữu nghị tỉnh Hủa Phăn được tỉnh Thanh Hóa viện trợ cho tỉnh Hủa Phăn theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2020.

Theo chân cán bộ và những người dân bản địa thân thiện, nhiệt tình, chúng tôi lần lượt ghé thăm các công trình in dấu ấn Thanh Hóa trên mảnh đất láng giềng. Trung tâm thị xã Sầm Nưa, thủ phủ của tỉnh Hủa Phăn có diện tích không quá lớn, để đến được các công trình, quãng đường di chuyển không mất nhiều thời gian, công sức. Nơi chúng tôi đặt chân tới đầu tiên là cụm công trình nằm kề sát bên nhau, gồm: Nhà tiếp khách hữu nghị tỉnh Hủa Phăn, Công viên hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa và kè sông Nặm Xăm. Ba công trình tạo nên một diện mạo phát triển, từng bước hiện đại cho vùng đất được xem là tỉnh nghèo của nước Lào. Khác nhiều so với Sầm Nưa từng xuất hiện trong câu thơ Quang Dũng, in dấu trong tiềm thức của rất nhiều độc giả Việt Nam chưa có cơ hội đặt chân đến đây, Sầm Nưa hiện tại đã thực sự đổi khác, một phần nhờ những công trình mới mọc lên.

Theo thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016-2020 hai tỉnh đã ký kết, có 4 công trình tỉnh Thanh Hóa cam kết đầu tư cho Hủa Phăn, với tổng giá trị 182,36 tỷ đồng. Ngoài 3 công trình nêu trên, còn có công trình Nhà làm lễ cầu siêu quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào và kho vũ khí cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn. Đến nay, tất cả các công trình đều hoàn thành theo kế hoạch, tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao cho tỉnh bạn vào dịp đầu năm 2022. Các công trình mang ý nghĩa quan trọng khi chính thức đưa vào vận hành, sử dụng, phục vụ nhu cầu phát triển của Hủa Phăn trên các lĩnh vực. Trong đó, Nhà tiếp khách hữu nghị tỉnh Hủa Phăn là công trình nổi bật nhất bên cạnh Tháp Ngọc – biểu tượng của tỉnh, hiện nay đã được nâng cấp thành trụ sở làm việc của Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn. Công trình được đầu tư khang trang, hiện đại với đầy đủ các hạng mục phụ trợ, sau khi được chuyển đổi công năng đã phát huy hiệu quả tích cực, tránh lãng phí về cơ sở vật chất.

Trước mặt trụ sở làm việc của Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn, Công viên hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn đã trở thành địa điểm tổ chức nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội lớn của tỉnh. Được xây dựng trên diện tích rộng rãi, nằm cạnh tuyến giao thông huyết mạch của thị xã Sầm Nưa, công viên có kết cấu tương tự Quảng trường Lam Sơn của tỉnh Thanh Hóa, song vẫn mang nét riêng văn hóa Lào với bức tường trên sân khấu tái hiện sinh động vẻ đẹp của Nhân dân các bộ tộc Lào trong đời sống sinh hoạt, lao động và sản xuất. Dẫn chúng tôi tham quan một hội chợ đang diễn ra tại Công viên hữu nghị, chị Súc Ban Chai, cán bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Hủa Phăn, cho biết: Công viên hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn là địa điểm thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh, trong đó, có các hội chợ thương mại. Ngoài những mặt hàng của người dân bản địa, nhiều hội chợ thu hút sự tham gia của các tiểu thương, doanh nghiệp đến từ các tỉnh của Việt Nam giáp biên với Hủa Phăn. Qua các hội chợ như vậy, hoạt động giao thương, trao đổi, buôn bán hàng hóa giữa hai nước, hai tỉnh được đẩy mạnh; đồng thời, tăng cường công tác đối ngoại Nhân dân, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ ngoại giao.

Kế bên Công viên hữu nghị, chị Súc Ban Chai chỉ cho chúng tôi công trình kè sông Nặm Xăm do tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ Hủa Phăn xây dựng. Công trình hoàn thành và đi vào sử dụng đã giúp địa phương khắc phục hậu quả do sạt lở gây ra mỗi mùa mưa bão. Con sông Nặm Xăm uốn lượn giữa lòng thị xã nay mang diện mạo mới hiện đại hơn, người dân hai bên bờ sông cũng an tâm sinh sống, lao động và sản xuất từ khi công trình được đưa vào sử dụng. Di chuyển lên đỉnh một ngọn đồi, chúng tôi thăm công trình Nhà làm lễ cầu siêu quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào, một trong bốn công trình do tỉnh Thanh Hóa viện trợ giai đoạn 2016-2020. Nằm ngay trong khuôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Nhà làm lễ cầu siêu được xây dựng theo lối hiện đại, điểm xuyết nét kiến trúc Lào. Phía trong công trình, những dòng chữ được viết bằng tiếng của cả 2 dân tộc Việt - Lào, với nội dung: “Tổ quốc ghi công quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng Lào”, “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả”... để lại cảm xúc khó quên đối với du khách khi ghé thăm.

Ngoài 4 công trình được đầu tư theo thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016-2020, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Hủa Phăn do Thanh Hóa làm chủ đầu tư khi chúng tôi tới thăm (đầu tháng 7-2022) gần như đã hoàn thiện. Dãy nhà cao tầng hiện đại trong màu sơn mới chuẩn bị thay thế cho những ngôi nhà thấp tầng đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân. Đây là dự án thực hiện theo Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào. Dự kiến sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, bệnh viện sẽ góp phần từng bước hiện đại hóa hệ thống y tế của tỉnh Hủa Phăn, đồng thời đáp ứng và nâng cao khả năng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trong tỉnh cũng như các tỉnh lân cận.

Trong hành trình khám phá Hủa Phăn, theo chân những “hướng dẫn viên” tận tình người bản địa, đi qua từng cung đường, chúng tôi còn được giới thiệu về nhiều công trình in dấu ấn Thanh Hóa khác, như: Cây cầu bắc qua sông Nặm Xăm dẫn sang chợ Sầm Nưa (thị xã Sầm Nưa), chợ Viêng Xay hay Trường Chính trị tỉnh Hủa Phăn (huyện Viêng Xay). Trường chính trị nằm cách trung tâm của tỉnh khoảng 30km, một trong những công trình đầu tiên Thanh Hóa viện trợ cho tỉnh bạn, nhiều năm qua đang được khai thác, sử dụng hiệu quả, là nơi đào tạo lý luận chính trị cho nhiều lớp cán bộ của tỉnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Hóa về ý nghĩa, tầm quan trọng của các công trình hữu nghị do Thanh Hóa làm chủ đầu tư, đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn bày tỏ niềm vui mừng, xúc động và cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh Thanh Hóa đối với tỉnh Hủa Phăn trong suốt nhiều năm qua. Theo đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, các công trình đã và đang góp phần giúp tỉnh Hủa Phăn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân; đồng thời, làm khăng khít hơn mối quan hệ tốt đẹp, lâu đời giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng và hai nước Việt Nam - Lào nói chung.

Tiếp nối những kết quả đạt được trong chương trình hợp tác, giai đoạn 2021-2025, Thanh Hóa cam kết hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn xây dựng thêm 4 công trình khác. Trong số đó, công trình Trụ sở Ủy ban Chính quyền huyện Sầm Nưa được đổ cột chính vào tháng 4-2022 đến nay đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, thực hiện xong phần móng và từng bước hoàn thiện phần kết cấu thân. Nằm ở vị trí trên cao của thị xã, trụ sở sau khi hoàn thành sẽ tạo nên diện mạo mới cho Sầm Nưa, phục vụ đắc lực hoạt động của bộ máy chính quyền thị xã. Ngoài ra, khuôn viên Tượng đài ghi công quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào với nguồn vốn đầu tư của Thanh Hóa đã được cải tạo, nâng cấp. Công trình chính là sự ghi nhận, tri ân của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Hủa Phăn đối với công lao, sự hy sinh, đóng góp của bộ đội và chuyên gia Thanh Hóa cho sự nghiệp cách mạng Lào.

Mỗi công trình Thanh Hóa viện trợ đang phát huy hiệu quả, công năng, được lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn đánh giá cao. Cùng với rất nhiều công trình hữu nghị khác mang dấu ấn Việt Nam đang nối tiếp nhau mọc lên trên mảnh đất Hủa Phăn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh bạn có thêm nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Quan trọng hơn, những công trình này còn mang vai trò là “sứ giả” thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị hiếm có giữa hai dân tộc cũng như hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Bài và ảnh: Nguyễn Mai