Đảng ủy Quân khu 4 ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Sáng 26-12, tại TP Sầm Sơn, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (khóa XI) ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2023. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự, chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 6 tỉnh; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình; Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị; Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế; Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Quân khu, các đồng chí Đảng ủy viên Quân khu 4.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 trình bày dự thảo Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất đánh giá: Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu 4 và cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền 6 địa phương lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ có chiều sâu toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nổi bật là: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án SSCĐ, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đảm bảo chất lượng, hiệu quả sát thực tế tình hình đơn vị, địa phương.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Đảng ủy Quân khu 4 chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. LLVT Quân khu 4 phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Về nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy Quân khu 4 xác định tập trung phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng SSCĐ cao, xử lý thắng lợi mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; ứng phó với các thách thức phi truyền thống. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục - đào tạo; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2023: “Tập trung thực hiện khâu đột phá “về điều chỉnh tổ chức lực lượng; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật”.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 đã phát biểu đánh giá khái quát, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; phân tích, làm rõ những khó khăn do tác động ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ với việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương và đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới để đóng góp vào dự thảo Nghị quyết.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của LLVT Quân khu 4; đồng thời yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt công tác dự báo nắm tình hình, nhất là tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống, nhất là ở địa bàn trọng yếu, trên tuyến biên giới, biển đảo. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ; chủ động chuẩn bị phương tiện và phương án thực hiện nhiệm vụ của quân đội thời bình. Nâng cao vai trò của lực lượng dân quân, tự vệ cả về chất lượng huấn luyện SSCĐ và trang bị phương tiện.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh điều chỉnh sáp nhập lực lượng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cần bổ sung hoàn thiện phương án tác chiến phù hợp với lực lượng, phương tiện và sát với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, nhất là việc chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ xảy ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố thế trận quốc phòng toàn dân. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Minh Hiếu