Đảng bộ xã Thiệu Giao lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống

Nhờ chuyển đổi ruộng đất, xã Thiệu Giao đã có những cách đồng mẫu lớn.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ xã Thiệu Giao (Thiệu Hóa) đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Để lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, đảng ủy xã xây dựng nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đồng thời, phân công các đồng chí đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân. Trên cơ sở đó, cùng với chi ủy các chi bộ kịp thời đề ra những giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân phát triển kinh tế. Với đặc thù là một xã thuần nông, đảng bộ chỉ đạo chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây, con giống mới cho năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Đảng ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương. Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Đề án 01/ĐA-UB của UBND huyện “Về tiếp tục vận động Nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, năm 2017, đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết 14-NQ/ĐU về “Chuyển đổi ruộng đất” và UBND xã xây dựng Đề án số 01/ĐA-UB “Chuyển đổi ruộng đất”. Bám sát nghị quyết, đề án của đảng ủy, UBND xã, các chi bộ tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia chuyển đổi ruộng đất, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhất là phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng thôn, xóm. Chỉ trong gần 2 năm, toàn xã đã chuyển đổi hơn 380 ha ruộng đất, với bình quân 0,33 thửa/hộ; tổng số nhóm thửa sau chuyển đổi còn 569 thửa và trung bình mỗi thửa là 7.128m2, thửa lớn nhất khoảng 3,5 ha. Việc chuyển đổi ruộng đất trên địa bàn xã bước đầu đã mang lại hiệu quả trong tích tụ ruộng đất, thu hẹp diện tích bỏ hoang; giao thông, thủy lợi nội đồng được đầu tư, thuận tiện cho cơ giới hóa vào sản xuất, xây dựng được các cánh đồng mẫu lớn, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nâng cao hiệu quả trên 1 ha canh tác. Sau khi hoàn thành chuyển đổi ruộng đất, từ vụ chiêm xuân 2018, xã Thiệu Giao đã đưa giống lúa chất lượng cao vào sản xuất trên 80% diện tích toàn xã và bước đầu hình thành mô hình sản xuất theo chuỗi, liên doanh liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Ngoài ra, khai thác tiềm năng đất đai, người nông dân trên địa bàn xã còn đầu tư xây dựng 13 trang trại, gia trại chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ước tính thu nhập từ chăn nuôi của xã đạt khoảng 13,8 tỷ đồng.

Song song với phát triển nông nghiệp, hoạt động sản xuất ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển, như: Vật liệu xây dựng, đúc xoong nồi, cơ khí, may mặc, mộc, nề, cày bừa, sản xuất bánh đa nem, nem chua. Tổng giá trị sản xuất ngành nghề tiểu thủ công nghiệp năm 2019 của xã đạt 45 tỷ đồng. Lĩnh vực dịch vụ - thương mại của xã Thiệu Giao cũng có những bước phát triển mới và ngày càng đa dạng. Tổng giá trị dịch vụ - thương mại năm 2019 của xã đạt 170 tỷ đồng, so với đầu nhiệm kỳ tăng 63 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn xã có hơn 4.000 lao động làm ăn xa, có thu nhập khá, gửi tiền về cho người thân, gia đình ở quê hương cũng góp phần tăng trưởng cơ cấu kinh tế của xã. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của đảng ủy xã về phát triển kinh tế, đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho Nhân dân. Tính đến giữa năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 41 triệu đồng, tăng 19,92 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,61%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt.

Không chỉ đời sống Nhân dân địa phương được nâng lên, mà diện mạo nông thôn của Thiệu Giao cũng đang khoác lên mình “tấm áo” mới. Về Thiệu Giao hôm nay, thật dễ nhận ra sự khang trang của những công sở xã, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa thôn và cả những con đường bê tông kiên cố chạy vào tận cổng, ngõ của từng hộ dân. Để tạo sự đổi thay ấy, đảng ủy xã đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới của xã Thiệu Giao đạt hơn 283 tỷ đồng. Từ nguồn lực huy động, xã đã kiên cố và xây dựng mới gần 26 km đường giao thông, chỉnh trang, xây mới trạm y tế và 3 trường học; sân vận động xã, chợ, nhà văn hóa nông thôn cũng được xây dựng mới khang trang. Ngày 31-10 vừa qua, Đảng bộ chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Giao đã hân hoan, phấn khởi đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thụy Châu