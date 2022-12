Đảng bộ huyện Quan Hóa tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

Những năm qua, Đảng bộ huyện Quan Hóa luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân địa phương.

Một góc bản nông thôn mới Co Me, xã Trung Sơn (Quan Hóa).

Để Quan Hóa có bước phát triển vững chắc, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “Mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế. Huyện cũng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững, từng bước hình thành một số sản phẩm hàng hóa chủ lực, có lợi thế, xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý, gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại tập trung, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; phát triển các mô hình trang trại kinh tế tổng hợp; nghiên cứu nhân rộng hình thức chăn nuôi dưới tán rừng, tập trung vào các sản phẩm có lợi thế, các loại con nuôi đặc sản phù hợp với điều kiện của địa phương.

Bản Hang, xã Phú Lệ có 61 hộ với 286 nhân khẩu, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, chi bộ bản Hang đã căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện theo các bước, trình tự cụ thể và ban hành nghị quyết chuyên đề, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Đầu năm 2021, bản Hang đạt 14/14 tiêu chí và được công nhận là bản NTM kiễu mẫu. Đặc biệt, những năm gần đây, cùng với các điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng khu vực miền Tây xứ Thanh, bản Hang cũng được biết đến là điểm thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.

Anh Vi Thế Thiệp, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Hang cho biết: Trước đây, đời sống người dân trong bản gặp rất nhiều khó khăn, từ khi đảm nhiệm vai trò trưởng bản, anh đã cùng với cấp ủy chi bộ nỗ lực vận động bà con làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đặc biệt chú trọng phát triển du lịch. Từ năm 2003, anh đã tìm cách kết nối tour du lịch sinh thái cộng đồng đến bản Hang, đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động bà con cải tạo cơ sở vật chất, học hỏi kỹ năng làm dịch vụ du lịch. Sau gần 20 năm, giờ đây bản Hang đã trở thành bản du lịch cộng đồng nổi tiếng của huyện Quan Hóa. Người dân không chỉ biết làm nông nghiệp mà đã tiếp cận được loại hình phát triển kinh tế mới. Cảnh quan bản làng ngày càng được nâng cấp, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Có thời điểm, bản đón 4.000 lượt khách quốc tế và 2.000 lượt khách trong nước.

Bản Co Me cách trung tâm huyện Quan Hóa hơn 70 km, là nơi sinh sống của 145 hộ, với 474 khẩu, gồm 3 dân tộc sinh sống là Thái, Mường, Kinh... Đây là bản di dân tái định cư dự án Thủy điện Trung Sơn, được tỉnh Thanh Hóa xây dựng sau trận lũ lịch sử năm 2018 để tránh nguy cơ sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Trong năm qua, nhờ những chính sách dân tộc, người dân được vay vốn để phát triển kinh tế, được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, góp phần phát triển kinh tế, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng...

Năm 2022, huyện Quan Hóa cũng như các địa phương trong tỉnh bên cạnh những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức; song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quyết liệt, sáng tạo trong điều hành của các cấp chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực tổng giá trị sản xuất trên địa huyện đạt 2.615 tỷ đồng, tăng 8,49% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá và tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 14 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm. Năm 2022, huyện Quan Hóa có 6 bản được công nhận NTM, gồm: bản Sa Lắng xã Phú Xuân; bản Sại xã Phú Lệ; bản Đỏ xã Phú Thanh; bản Co Me xã Trung Sơn; bản Bút Xuân xã Nam Xuân; bản Lóp Hai xã Hiền Chung...

Để đạt được những kết quả trên, Đảng bộ huyện Quan Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, linh hoạt, thích ứng nhanh với tình hình thực tế, nhất là những diễn biến mới, tình huống bất ngờ phát sinh, không để bị động, lúng túng; có sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của cấp trên; sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, cấp ngành và cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, chia sẻ, tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Tin tưởng rằng, với sự chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quan Hóa sẽ sớm thoát khỏi huyện nghèo và trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Minh Hiếu