Đảm bảo tốt các điều kiện để Nhân dân TP Thanh Hóa vui Xuân, đón Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đặc biệt là đêm giao thừa, trên địa bàn thành phố không xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ, điểm nóng về an ninh trật tự, không xảy ra tội phạm, cháy nổ, tai nạn giao thông và nổ pháo trái phép. Qua đó, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, tạo điều kiện cho Nhân dân thành phố vui xuân, đón Tết cổ truyền an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và nghĩa tình trọn vẹn.

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn TP Thanh Hóa diễn ra an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và nghĩa tình trọn vẹn.

Bám sát Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18-11-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 1-12-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 26-12-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, nhằm đảm bảo cho Nhân dân đón Tết cổ truyền an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và nghĩa tình trọn vẹn. Cùng với phân công các đồng chí lãnh đạo thành phố trực tiếp đi kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống của Nhân dân; thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ Nhân dân vui xuân, đón tết. Cụ thể, UBND thành phố đã lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra về an toàn thực phẩm và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thành lập 5 tổ kiểm tra công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn thành phố.

Người dân du xuân, chụp hình lưu niệm trong khuôn viên khu vực Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Đi liền với việc hoàn thành sớm công tác chỉnh trang đô thị, trang trí hoa, cây cảnh, điện chiếu sáng tại các khu vực công cộng, trên các tuyến đường trung tâm, cửa ngõ của thành phố, TP Thanh Hóa đã tổ chức thành công chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa năm 2023. Đồng thời trong những ngày tết nhiều hoạt động văn hóa cũng được tổ chức như: Tết xưa Làng cổ tại làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng; trình diễn thư pháp tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ tại Công viên Hội An...

Người dân xin chữ đầu xuân với mong ước năm mới bình an, hạnh phúc và thành công.

Song song với việc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho Nhân dân vui xuân, đón tết, TP Thanh Hóa cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống pháo nổ và thả đèn trời trái phép.

Người dân mua muối đầu năm với mong muốn những điều may mắn, tốt lành trong năm mới.

Cụ thể, toàn thành phố huy động 5.050 cán bộ chiến sỹ công an, dân quân cơ động và cán bộ cơ sở; thành lập 915 chốt, 76 tổ tuần tra phòng, chống đốt pháo nổ, thả đèn trời trái phép và đảm bảo an ninh trật tự.

Trần Thanh