Đại hội Liên chi hội Khoa học Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng 17-12, Liên chi hội Khoa học Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự Đại hội có PGS. TS Phạm Mai Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; đại diện Câu lạc bộ tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội; các ban, sở, ngành cấp tỉnh và đông đảo cán bộ, hội viên Liên chi hội Khoa học Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh Đại hội.

Liên chi hội Khoa học Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 16/QH-HSH ngày 15-9-2015 của Trung ương Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2016-2022, công tác tổ chức của Liên chi hội được củng cố và có bước phát triển, quy tụ được đông đảo cán bộ, sĩ quan đang tại ngũ hoặc đã nghỉ hưu trong các đơn vị quân đội, biên phòng, công an, các nhà sử học, nhà giáo, nhà báo, nhà văn… của Thanh Hóa. Từ 36 hội viên lúc ban đầu được thành lập, đến nay Liên chi hội đã có 63 hội viên được Trung ương hội cấp thẻ hội viên và một mạng lưới cộng tác viên với trên 20 người đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

Các đại biểu dự Đại hội.

Trong quá trình hoạt động, Liên chi hội luôn xác định công tác nghiên cứu, biên soạn những sự kiện lịch sử, những điển hình tiên tiến về lực lượng vũ trang là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục của mỗi hội viên. Trong nhiệm kỳ 2016-2022, Liên chi hội đã hoàn thành bản thảo và in cuốn sách “Khoa học Lịch sử Quốc phòng - An ninh Thanh Hóa xưa và nay” tập III do NXB Quân đội Nhân dân ấn hành; tham gia biên soạn bộ sách Địa chí Thanh Hóa, sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh, các huyện, ngành, xã, phường trong tỉnh; nhiều hội viên Liên chi hội cũng là tác giả của nhiều tác phẩm đã được giải thưởng từ cấp tỉnh đến cấp bộ, ngành, hội Trung ương.

Đoàn Chủ tịch tại Đại hội.

Cùng với đó, Liên chi hội đã tích cực tham gia góp ý nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh như dự hội thảo, viết bài giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng về 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 990 năm danh xưng Thanh Hóa, tham gia các cuộc thi “tìm hiểu về quan hệ đặc biệt Việt - Lào”, “75 năm ngày thành lập Đảng bộ TP Thanh Hóa”; góp ý Đề án “Xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Ngân hàng đặt tên đường phố”; “Xây dựng hình ảnh đẹp con người xứ Thanh trong mắt bạn bè”; tham gia 2 Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu bộ từ điển Thái - Việt trên địa bàn Thanh Hóa” do UBND huyện Thường Xuân thực hiện, “Bộ từ điển tiếng Thái cổ đưa vào phần mềm vi tính” do ông Hà Văn Thương thực hiện.

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Liên chi hội Khoa học Lịch sử Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đặt ra mục tiêu kết nạp thêm 20 hội viên; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn những sự kiện lịch sử, những điển hình tiên tiến về lực lượng vũ trang; tích cực sưu tầm, lưu giữ và phát huy giá trị các kỷ vật chiến tranh xưa và nay; tham gia tư vấn, phản biện các vấn đề về sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử…

PGS.TS Phạm Mai Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS Phạm Mai Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đánh giá vai trò, vị trí quan trọng Liên chi hội Khoa học Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đối với công tác truyền bá tri thức lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đề nghị Liên chi hội Khoa học Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội vững mạnh trên cơ sở tập hợp, gắn kết các thành viên, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong nghiên cứu, biên soạn những sự kiện lịch sử, những điển hình tiên tiến về lực lượng vũ trang; thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn, góp ý, phản biện các vấn đề liên quan đến lịch sử. Đồng thời, tích cực nghiên cứu biên soạn lịch sử làng xã, lịch sử Đảng bộ, lịch sử các ban ngành… khi được các địa phương, đơn vị yêu cầu ký hợp đồng nghiên cứu, biên soạn…

BCH khóa mới ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 17 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Thịnh được bầu làm Chủ tịch Liên Chi hội Khoa học Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa.

1 tập thể...

... và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận Bằng khen của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

6 cá nhân được nhận Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa.

Tại Đại hội, 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận Bằng khen của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; 6 cá nhân được nhận Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa; Liên chi hội Khoa học Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa cũng đã tặng Bằng vinh danh cho 1 đơn vị và 5 cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động xây dựng và phát triển Liên chi hội Khoa học Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2022.

Nguyễn Đạt