Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 15-8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2027. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh và gần 200 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho hơn 1.300 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh dự Đại hội.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Công an tỉnh tiếp tục có bước phát triển toàn diện, tạo được nhiều dấu ấn rõ nét về tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công “Vì an ninh Tổ quốc”. Vai trò của các tổ chức Đoàn và ĐVTN tiếp tục được khẳng định, có những đóng góp quan trọng đối với thành tích, chiến công chung của toàn lực lượng.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cơ sở Đoàn đã giới thiệu cho Đảng 376 đoàn viên ưu tú, trong đó 365 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, chung sức vì cộng đồng; nổi bật, đã khởi công xây dựng và bàn giao 6 ngôi nhà tình nghĩa với số tiền 370 triệu đồng; duy trì hoạt động hiệu quả CLB “Ngân hàng máu sống” và tổ chức 14 đợt hiến máu tình nguyện tập trung với 2.195 ĐVTN/1.600 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu được giao; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng 12 nghìn suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn... với tổng giá trị trên 4,2 tỷ đồng.

Ban Chấp hành Đoàn Công an tỉnh đã phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Thông qua đó, phát hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực. Tổng kết công tác hằng năm, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh luôn là một trong các đơn vị dẫn đầu, được các cấp, ngành khen thưởng.

Phát huy những thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an Thanh Hoá bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, phát triển”, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sẽ tập trung thực hiện thắng lợi 4 nhiệm vụ công tác trọng tâm và 2 nhiệm vụ công tác đột phá. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và ĐVTN trong chuyển đổi số và trong đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng lớp ĐVTN Công an Thanh Hoá có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khát vọng cống hiến, phẩm chất đạo đức trong sáng, nghiệp vụ tinh thông.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh đoàn đã biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích nổi bật mà Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong thời gian tới, ĐVTN Công an tỉnh Thanh Hoá cần tiếp tục phát huy tốt vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong thực hiện công tác chuyên môn, xung phong đảm nhận các việc mới, việc khó, việc cần đến sự sáng tạo, sức trẻ của đoàn viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027, góp phần cùng toàn lực lượng Công an tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 21 đồng chí. Thượng uý Bùi Văn Hợp tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh khóa XX. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Minh Phương