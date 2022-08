Cựu chiến binh Nguyễn Tài Dũng - tấm gương sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường và mang trên mình thương tật, nhưng với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Tài Dũng, ở tổ dân phố 7, phường Ngọc Trạo đã vượt lên nỗi đau tiếp tục cống hiến cho quê hương, nhất là trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hơn thế, CCB Nguyễn Tài Dũng còn là tấm gương sáng về “Người có công với cách mạng tiêu biểu”.

Cựu chiến binh Nguyễn Tài Dũng vinh dự được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tặng Giấy khen “Người có công với cách mạng tiêu biểu” nhân dịp 27-7-2022.

Năm nay đã 65 tuổi, nhưng CCB Dũng vẫn giữ được tác phong nhanh nhẹn của người lính. Năm 1977, chàng trai Nguyễn Tài Dũng, khi đó vừa 20 tuổi đã lên đường nhập ngũ và tham gia đội hình quân tình nguyện Việt Nam thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả trên chiến trường nước bạn Lào. Sau nhiều trận chiến đấu trên đất nước Lào, chàng trai Nguyễn Tài Dũng đã bị thương. Do điều kiện sức khỏe, năm 1981, Nguyễn Tài Dũng đã rời quân ngũ trở về quê hương. Dù tâm thế trở về với cuộc sống đời thường là để chăm sóc sức khỏe bản thân, nhưng với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ông luôn cháy bỏng nhiệt huyết sẵn sàng làm những việc có ích cho quê hương và Nhân dân. Bởi vậy, ông tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương như làm Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố 7, Phó trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Ngọc Trạo và các phong trào do hội CCB phường phát động.

Năm 2014, Hội CCB phường Ngọc Trạo triển khai mô hình “Tiếng kẻng, tay gậy, dây thừng vây bắt kẻ gian”. Trong vai trò Phó trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Ngọc Trạo, ông Dũng không chỉ phụ trách việc triển khai mô hình ở các khu phố, mà còn trực tiếp tham gia mô hình “Tiếng kẻng, tay gậy, dây thừng vây bắt kẻ gian” ở tổ dân phố 7. Bên cạnh việc hướng dẫn bà con Nhân dân xây dựng kế hoạch, vẽ sơ đồ, phương án bố trí lực lượng, quy trình xử lý vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, hằng đêm, sau giờ giới nghiêm khi mọi nhà bắt đầu nghỉ ngơi, thì ông Dũng lại cùng các thành viên tham gia mô hình tổ chức tuần tra giữ gìn sự bình yên của khu phố.

Với sự chỉ đạo sát sao của đảng ủy, chính quyền, sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân, đến đầu năm 2016, phường Ngọc Trạo đã hoàn thành việc nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn. Thành công của mô hình “Tiếng kẻng, tay gậy, dây thừng vây bắt kẻ gian” ở phường Ngọc Trạo có sự đóng góp không nhỏ của CCB Dũng. Nhưng có lẽ, hình ảnh đọng lại trong lòng bà con Nhân dân, các bậc phụ huynh, các cháu học sinh phường Ngọc Trạo về CCB Dũng là kể từ khi ông tham gia mô hình “CCB tham gia bảo đảm an ninh trật tự - trật tự an toàn giao thông trước cổng các trường học" trên địa bàn phường. Trong suốt 5 năm qua, không quản nắng mưa, gió rét, mỗi ngày hai buổi sáng, chiều, từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, CCB Dũng cùng các CCB phường Ngọc Trạo luôn có mặt tại khu vực cổng Trường Mầm non Hoa Mai, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi để tham gia phân luồng giao thông và hướng dẫn phụ huynh đưa, đón con đi học đậu đỗ xe máy, xe ô tô đúng nơi quy định tạo sự thông thoáng cho các phương tiện khác lưu thông dễ dàng. Ấm lòng hơn, vào những ngày mưa to, giá rét, CCB Dũng còn hỗ trợ phụ huynh che mưa, đưa đón các cháu học sinh qua đường, lên xuống xe. Những đóng góp thầm lặng của CCB Dũng nói riêng cùng các hội viên hội CCB phường đã góp phần làm giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao và Nhân dân, các bậc phụ huynh quý trọng, yêu mến.

Với những việc làm hữu ích cho cộng đồng, nhất là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vào dịp 27-7 vừa qua, CCB Nguyễn Tài Dũng vinh dự được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tặng Giấy khen “Người có công với cách mạng tiêu biểu”.

Bài và ảnh: Trần Thanh